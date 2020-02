Bornem voert 'uitstralingstaks' in: “Handelaars zijn zelf vragende partij” Els Dalemans

20 februari 2020

15u32 0 Bornem De gemeente Bornem voert, na overleg met de Verenigde Handelaars, een ‘uitstralingstaks’ in. “In ruil wordt het lidgeld voor wie wil toetreden tot de handelaarsvereniging verlaagd” zegt bevoegd schepen Stefaan De Landtsheer (IEDEREENBORNEM).

Het was Liesje Pauwels (CD&V) die de Bornemse meerderheid om meer uitleg vroeg over de uitstralingstaks: “Dit idee werd plots gelanceerd op een nieuwjaarsreceptie, we kregen op dat moment ook te horen dat de besprekingen tussen het bestuur en de handelaars al rond waren. Dit vinden wij vreemd, omdat wij als gemeenteraadsleden niet weten wat deze taks juist inhoudt, welke initiatieven hiermee zullen betaald worden, wie dit precies moet betalen,…”

Meerjarenplan

“Waarom werd deze taks niet eerder besproken, bijvoorbeeld bij de opmaak van het meerjarenplan? Waarom werd dit plots wel een paar weken later gelanceerd, wetende dat de besprekingen vast al een tijdje aan de gang waren? Wanneer gaat men deze beslissing voorleggen aan de gemeenteraad én communiceren aan de handelaars die geen lid zijn van de lokale handelaarsvereniging?”

VVSG

“We communiceerden hier niet eerder over, omdat het idee ook nog niet zo oud is. We kregen de ‘uitstralingstaks’ aangereikt als tip vanuit de VVSG (De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en net op dat moment kwamen de Bornemse Verenigde Handelaars met een gelijkaardig voorstel”, zegt De Landtsheer.

“De uitstralingstaks zal betekenen dat we aan handelaars binnen een bepaald gebied om een bijdrage vragen. Hiermee zullen allerlei initiatieven betaald worden: promotie voor activiteiten, animatie, de verfraaiing en uitstraling van het winkelgebied... De zone waarbinnen we de uitstralingstaks invoeren, moet nog afgebakend worden.”

Lidgeld wordt verlaagd

“We spraken met de Verenigde Handelaars ook af dat het lidgeld van deze vereniging verlaagd wordt van 150 naar 50 euro. Zo wordt de uitstralingstaks wat gecompenseerd, én wordt ook de drempel verlaagd voor handelaars die zich bij de vereniging willen aansluiten. We hopen ons uitgewerkt voorstel in maart of april aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.”