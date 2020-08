Bornem versoepelt maatregelen: Evenementen en randactiviteiten in de horeca kunnen weer Els Dalemans

13 augustus 2020

19u31 5 Bornem De gemeente Bornem versoepelt een aantal coronamaatregelen. “Evenementen en randactiviteiten in de horeca kunnen weer, als er voldaan wordt aan de coronamaatregelen en na onze toestemming”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Nu gouverneur Cathy Berx de politieverordening aanpast, kunnen ook wij in Bornem gaan voor een aantal versoepelingen. De voornaamste wijziging is dat evenementen beperkt weer worden toegelaten, als zij voldoen aan de coronamaatregelen. Controleer dus best altijd eerst de verschillende sectorprotocollen om zeker te zijn. Bovendien is voor deze evenementen een toestemming van het college van burgemeester en schepenen nodig.”

Zomerbars en jeugdhuizen

“Ook randactiviteiten in horecazaken kunnen weer, wanneer men ook hier voldoet aan de sectorprotocollen van horeca en cultuur. Deze regel geldt ook voor de zomerbars en jeugdhuizen. Wij raden iedereen die plannen in die richting heeft aan om steeds even bij het gemeentebestuur te informeren. Er werd de voorbije weken zo vaak zoveel gewijzigd, dat het niet altijd nog even duidelijk is wat wat kan en mag.”

Aantal besmettingen

“Ik wil organisatoren wel vragen om deze evenementen en randactiviteiten nog altijd zo beperkt mogelijk te houden en de opgelegde coronamaatregelen strikt op te volgen. Ons doel is nog altijd om het aantal besmettingen in Bornem zo laag mogelijk te houden.”