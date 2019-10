Bornem verslaat Temse met 12.215 kilogram in 'Grote Klein Elektro Strijd’ voor Rode Neuzen Dag: “De brug is nu écht van ons!”

Els Dalemans

09 oktober 2019

19u16 4 Bornem Maar liefst 12.215 kilogram aan klein elektro zamelden de Bornemnaars de voorbije dagen in ten voordele van Rode Neuzendag. Ze wonnen daarmee de ‘Grote Klein Elektro Strijd’ van buurgemeente Temse, waar 9.817,5 kilogram werd ingezameld. “Nu is er geen discussie meer mogelijk: die Scheldebrug is van ons”, klonk het bij de feestvierders.

De ‘Grote Klein Elektro Strijd’ is een wedstrijd waarmee Jonas Van Geel en Koen Wauters exact één week geleden Bornem en Temse uitdaagden. Het duo deed dit in opdracht van Frances Lefebure en haar programma ‘Make Belgium Great Again’. Het doel van de wedstrijd was om in beide buurgemeenten zo veel mogelijk oude of kapotte elektrische toestellen in te zamelen. Per kilogram ingezameld klein elektro schenkt Recupel een bedrag aan Rode Neuzen Dag.

Inzamelpunten

Bornem ging er meteen na de bekendmaking van de uitdaging voluit voor. “We merkten meteen dat dit project erg leefde in onze gemeente, daarom werden er vrijdag al vier inzamelpunten geplaatst waar Bornemnaren hun klein elektro konden deponeren. Maar die locaties bleken niet te volstaan, dus al snel zorgden we ervoor dat elke deelgemeente minstens één inzamelpunt had. Onze uitvoeringsdiensten reden meermaals per dag rond om alle spullen in te zamelen” zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Hoogtewerker

Hét grote inzamelmoment stond echter woensdagmiddag, tijdens Bornem Jaarmarkt, op het programma. Tientallen Bornemnaars kwamen met hun handen vol spullen naar het postgebouw in de Boomstraat. Jonas Van Geel moedigde iedereen vanuit een hoogtewerker aan om nog zo veel mogelijk klein elektro in de container te deponeren, in ruil voor een reeks prijzen en cadeaubons. Deze werden geschonken door de Bornemse handelaars en marktkramers.

Strijd tussen bewoners

Ook de bewoners en begeleiders van zorghuis Huize Eyckerheyde zakten af naar de Boomstraat. “Twee van onze bewoners, Patje en Steve, maakten van deze uitdaging hun eigen wedstrijd. Patje is van Bornem, Steve is afkomstig uit Temse. Zij vormden twee teams en zamelden zo elk zo veel mogelijk materiaal in. Wij kwamen ons ‘Bornemse deel’ in de Boomstraat afgeven, het andere team trok tegelijkertijd naar Temse.”

Scholen en bedrijven helpen mee

Ook de Bornemse scholen OLV Presentatie en Atheneum Klein-Brabant zetten, net als vele handelaars en bedrijven, hun beste beentje voor. “Alle leerlingen en leerkrachten gingen thuis op zoek naar oud en kapot klein elektro, maar we hielden ook in de scholen zelf een rondje langs alle lokalen. Het resultaat was meerdere bestelwagens vol materiaal”, klonk het. Uiteindelijk werden er zo in de Boomstraat tientallen gsm-toestellen, laptops, CD-spelers en radio’s, friteuses en waterkokers, kinderspeelgoed en meer doorgegeven.

Samen 22.032,5 kilogram

De volle Bornemse containers vertrokken daarna naar het containerpark van Temse, waar de ingezamelde goederen van beide gemeenten gewogen werden. Uit die weging bleek dat Bornem maar exact 12.215 kilogram werd ingezameld. Temse haalde 9.817,5 kilogram op. Alles samen gaat het om een totaalopbrengst van maar liefst 22.032,5 kilogram aan materialen waar Recupel nu alle kostbare grondstoffen van zal recupereren.

De ‘Grote Kleine Elektro Strijd’ zal te zien zijn in de eerste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ op zondag 13 oktober om 19.55 uur op vtm.