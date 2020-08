Bornem verbiedt inwoners ‘rode zone’ toegang tot fitnesszaken - “Ook extra controles in recreatiedomein Breeven zijn hoognodig” Els Dalemans

04 augustus 2020

11u29 0 Bornem Inwoners van de ‘rode zone’ in de provincie Antwerpen zijn niet langer welkom in de fitnesscentra in Bornem. “De vaste klanten meldden ons dat het te druk werd in deze zaken, omdat men tracht de sluiting van fitnesszaken in het Antwerpse te omzeilen”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). Op vraag van gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) gaat Bornem ook op zoek naar stewards voor recreatiedomein Breeven.

Het was Verheyden die de burgemeester opriep om een sporters uit Antwerpen en de randgemeenten voorlopig niet meer toe te laten in de Bornemse fitnesscentra. “De voorbij dagen werd in Mechelen al vastgesteld dat heel wat sportievelingen uit de zwaar getroffen coronaregio naar de Dijlestad afzakten om te gaan fitnessen. We moeten vermijden dat dergelijke toestanden zich ook in Bornem voordoen. De provincie nam deze maatregelen net om het coronavirus in te perken, wij moeten bovendien waken over de volksgezondheid in Bornem.”

Opvallend drukker

Ook Joos zelf kreeg de voorbije dagen heel wat gelijkaardige meldingen. “Vaste klanten van onze fitnesszaken meldden mij dat het er plots opvallend drukker is én dat er heel wat nieuwe gezichten opduiken. Het gaat dan vooral om de grote ketens, minder om de lokale zaken. Daarom ondertekende ik, in navolging van andere steden en gemeenten zoals Mechelen en Zemst, een aangepast burgemeestersbesluit dat de toegang tot onze fitnesszaken verbiedt voor de inwoners van de meest getroffen zones, zoals beschreven in de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020.”

Mondmaskerplicht

Verheyden dringt er nu ook bij de burgemeester op aan om stewards in te zetten in het recreatiedomein Breeven. “Het mooie weer van de voorbije week lokte veel volk naar de speeltuin, maar lang niet alle bezoekers volgen de geldende coronamaatregelen. Ik kreeg heel wat meldingen van bezorgde Bornemnaren, die de bezoekers op de mondmaskerplicht wezen. Daarop volgde echter vaak de opmerking dat men van niets weet, of kreeg men zelfs verwensingen naar het hoofd geslingerd. Ik gaf de overtredingen door aan de burgemeester en de lokale politie, maar de meldingen blijven komen.”

Voldoende personeel

“We bekijken wat mogelijk is, maar op dit moment hebben we niet voldoende personeel om extra stewards in te zetten” reageert Joos. “Tijdens de wekelijkse markt worden al een tiental medewerkers ingeschakeld, we helpen nu weer meer in de pretriagepost aan het AZ Rivierenland, de gewone werking loopt door en er zijn enkele afwezigen door de zomervakantie… Het aantal patrouilles bij politie Klein-Brabant is wel verdubbeld, en Breeven werd opgenomen in de lijst met locaties die vaker bezocht moeten worden.”