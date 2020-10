Bornem tevreden over corona-editie van jaarmarkt: “Goede leerschool voor toekomstige evenementen” Els Dalemans

07 oktober 2020

17u35 0 Bornem Bornem heeft een bijzondere editie van de jaarmarkt achter de rug. Het evenement lokt normaal gezien een massa volk naar het centrum, maar verliep door de coronamaatregelen dit jaar helemaal anders. “Mensen hebben toch van deze hoogdag kunnen genieten, voor ons was het een goede leerschool voor toekomstige evenementen”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“De jaarmarkt palmde woensdag de Boomstraat en de Ruiterstraat in, met vooral veel kraampjes van onze lokale handelaars en verenigingen. Vanuit de gemeente zorgden we voor de nodige muziek en animatie. We werkten met 4 in- en uitgangen: op het Cardijnplein, in de Ruiterstraat, Nieuwstraat en op het kruispunt Boomstraat/Puursesteenweg. Ook de kermiskramen waren welkom, zij stonden omwille van de coronacrisis verspreid over twee locaties op het Kardinaal Cardijnplein en aan de abdij in de Kloosterstraat.”

Extra werk en waakzaamheid

“De vele coronamaatregelen zorgden voor heel wat extra werk en waakzaamheid, en hielden de grote massa waarschijnlijk ook weg uit het centrum. Toch kwamen nog heel wat Bornemnaren plezier maken. We kregen van heel wat aanwezigen te horen dat ze de inspanningen om Bornem Jaarmarkt tóch te organiseren, zeker apprecieerden. In heel wat buurgemeenten werd het evenement immers geannuleerd, en dat was ook voor ons de makkelijkste optie geweest.”

Goede leerschool

“We zagen de jaarmarkt echter als een goede leerschool voor andere evenementen. Zo beperkten we bijvoorbeeld het maximumaantal aanwezigen tot 400 met tellingen aan de ingangen. Maar op bepaalde momenten zorgde dit voor wachtrijen, dat soort zaken moeten we in de toekomst vermijden. In deelgemeente Branst werd al besloten om de kerstmarkt van 2020 te annuleren, wij hakken die knoop nu nog niet door. We zullen allemaal nog even rekening moeten houden met de coronamaatregelen, en hebben woensdag geleerd wat wel en niet mogelijk is.”