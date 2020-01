Bornem schrapt sociale premie voor renovatiewerken, maar geeft subsidie voor aanleg geveltuintjes: “Absurd” volgens oppositie

Els Dalemans

16 januari 2020

13u35 0 Bornem De gemeente Bornem schrapt de sociale premie voor renovatiewerken, maar voert wel een nieuw subsidie in voor de aanleg van geveltuintjes. “Hiervoor is wél budget, maar wie een huis wil renoveren en zo mogelijk méér doet voor het klimaat krijgt geen geld meer. Dit is absurd”, reageert Wim Verheyden (Vlaams Belang).

N-VA en IEDEREENBORNEM schrapten eerder al een reeks toelagereglementen, nu wordt ook de sociale premie voor de uitvoering van renovatiewerken stopgezet. “Voor deze premie kan je ook terecht bij de hogere overheid. Daarom is deze subsidie volgens ons overbodig, in 2018 werd in Bornem amper 1.900 euro uitbetaald”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Antisociale maatregel

Oppositiepartij Vlaams Belang ging niet akkoord met de beslissing. “Wij vinden het enorm jammer dat men net de zwakste inwoners niet meer dat duwtje in de rug geeft. Een huis verbouwen, moderniseren, beter isoleren... kost handenvol geld. Dit is een ronduit antisociale maatregel.”

De partij stemde daarom ook tegen de goedkeuring van een nieuw toelagereglement voor de aanleg van geveltuintjes: “Men wil de aanleg van deze geveltuintjes stimuleren om meer groen te krijgen in de dichtbebouwde centrumstraten. Als uitleg krijgen we dat geveltuintjes ‘ook zuurstof aanmaken, fijn stof filteren en het warmte-effect verminderen bij hittegolven’. We vinden het absurd dat hier wél geld voor wordt vrijgemaakt, en niet meer voor renovatiewerken die een pak duurder zijn en mogelijk méér invloed hebben op de klimaatveranderingen.”