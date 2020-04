Bornem schrapt alle gemeentelijke activiteiten tot 1 juli, ook Bornemfestival sneuvelt nu al Els Dalemans

03 april 2020

13u55 0 Bornem Het Bornemse schepencollege heeft besloten om alle geplande gemeentelijke evenementen te schrappen tot en met 1 juli. “Alleen zo kunnen we een verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegenhouden.”

“De komende weken stonden in Bornem onder andere de volgende evenementen op de planning: SuperVlieg, Ezperando, Tof in den Hof -dit is de vroegere Ecotuinendag- Hoogtij, de Dag van de nieuwe inwoners, de kunstmarkt tijdens het Palingfestival, het EK-voetbalfeest op het Kardinaal Cardijnplein, de viering en proclamatie van 50 jaar Academie op het kasteeldomein, de kampioenenviering, en het fietsexamen van de basisscholen. We gaan al deze activiteiten in 2020 niét organiseren”, klinkt het.

Bornemfestival

“Ook evenementen die op een later moment zouden georganiseerd worden maar een grote voorbereiding vragen, worden naar aanleiding van de coronacrisis geschrapt. Zo zal de 25ste editie van het Bornemfestival Walter Boeykens, dat traditioneel eind augustus plaatsvindt, dit jaar niet doorgaan. Voor enkele andere evenementen -zoals Bornem Zingt op 1 augustus en de Dag van de Bornemnaar op 30 augustus- wachten we nog op het advies van de hogere overheid. Ten laatste eind mei zullen we ook die knopen doorhakken, omdat de voorbereidingen dan moeten starten. Ook voor de activiteiten van cultuurcentrum Ter Dilft wachten we op een beslissing van de hogere overheid.”