Bornem schrapt alle evenementen en gaat voor extra maatregelen, bovenop provinciale verstrenging



Els Dalemans

29 juli 2020

14u51 0 Bornem De gemeente Bornem voert een extra reeks maatregelen in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, bovenop de recente provinciale verstrenging. “De coronacijfers blijven stijgen, we moeten ingrijpen”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Ook in onze gemeente is de afgelopen dagen een stijging vastgesteld van de coronacijfers. Om het aantal besmettingen op ons grondgebied zo laag mogelijk te houden, leggen we vanaf 29 juli tot en met 31 augustus aanvullende strengere maatregelen op”, aldus Joos.

“We annuleren al onze eigen publieksevenementen, al deden de medewerkers van CC Ter Dilft alle moeite om deze activiteiten ‘coronaproof’ te maken. Maar we kunnen niet vragen aan inwoners om sociaal contact zo veel mogelijk te vermijden, om dan zelf evenementen te organiseren. Ook alle evenementen georganiseerd door derden -zoals bijvoorbeeld buurtfeesten worden geannuleerd.”

Registratieverplichting

“Wij schrappen zelf de recepties die we koppels en hun familie normaal gezien aanbieden in het landhuis na de huwelijksplechtigheid. Hier ontvangen we ook maar 10 personen meer, en niet de 34 aanwezigen waarvoor de voorbije weken ruimte was in het Landhuis.”

“We breiden de registratieverplichting voor de horeca bovendien uit naar burgerlijke huwelijksplechtigheden en de fitnesscentra in onze gemeente. Tot slot krijgen Bornemse cafés en restaurants geen toelating meer om randactiviteiten te organiseren in hun horecazaak.”