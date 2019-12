Bornem ruilt gsm’s en computers voor... 29 bomen en evenveel vierkante meter grond Els Dalemans

12 december 2019

19u16 0 Bornem De gemeente Bornem ruilde 54 pc’s, 2 laptops en 3 niet-herbruikbare gsm’s in voor... 29 bomen en evenveel vierkante meter in de Edegemse Beekvallei.

Bornem nam deel aan de actie ‘Bos voor iedereen 2019' van Natuurpunt. Samen met Out of Use en Recupel organiseerde de natuurbehoudsvereniging een grootschalige inzamelactie van gsm-toestellen en IT-materiaal. Zowel particulieren, organisaties als bedrijven konden deelnemen. Per ingezamelde pc, laptop of gsm beloofde Natuurpunt de deelnemers 1 vierkante meter grond mét daarop een boom. Bornem zamelde 2 laptops, 54 pc’s en 3 niet-herbruikbare gsm’s in. Deze zullen door Umicore worden verwerkt zodat de grondstoffen hergebruikt worden. Op dit moment wordt amper 1 tot 2 procent van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt, voor IT-materiaal is dat 48 procent. In ruil voor de inzamelactie krijgt Bornem 29 bomen en 19 vierkante meter grond. De bomen gingen in de grond tijdens een boomplantactie in de Edegemse Beekvallei.