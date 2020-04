Bornem organiseert wedstrijd #tofindenhof Els Dalemans

04 april 2020

17u27 0 Bornem Om mensen af te raden om tijdens dit zonnige weekend op stap te gaan, worden niet alleen meer politiecontroles georganiseerd. De gemeente Bornem pakt het positief aan, en organiseert de wedstrijd #tofindenhof.

“Het wordt zondag maar liefst 20 graden, en natuurlijk wil iedereen dan gaan wandelen of fietsen in de buurt. Wij stellen voor om dat in deze coronacrisis net niét te doen, en iets leuk te verzinnen in je eigen tuin. Bornemnaars kunnen zondag een toffe foto posten op onze Facebookpagina, van wat zij die dag doen ‘in den hof’. Allerlei activiteiten zijn mogelijk, alleen of samen met het gezin.”

“Om inwoners die geen tuin hebben niet uit te sluiten, aanvaarden we ook balkon- en binnenhuisfoto’s. We dagen iedereen uit om zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. Als extra stimulans verloten we 4 Bornembons van elk 25 euro onder de inzendingen. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en krijgen de Bornembon opgestuurd.”