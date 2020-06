Bornem krijgt label ‘bijenvriendelijke gemeente’ Els Dalemans

18 juni 2020

17u35 1 Bornem De gemeente Bornem mag zich voortaan een bijenvriendelijke gemeente noemen. “Onze inspanningen van de voorbije jaren om het de bijen zo aangenaam mogelijk te maken, werpen vruchten af.”

“Met de plaatsing van vier bijenhotels gaven we in 2014 het startschot van onze reeks acties om het deze diertjes wat makkelijker te maken. Ze kregen hotels aan de Dries, op kinderboerderij Barelhoeve, op de Havesdonkhoeve en aan de dijk op het Noordelijk Eiland. In 2018 volgde nog een bijenhotel in de abdijtuin, dat exemplaar werd gemaakt door arbeiders van de vzw De Steenschuit.”

Bloemenweides

“Voor een tweede actie werkten we samen met bijengilde Sint-Ambrosius en het Regionaal Landschap Schelde-Durme. We zaaiden onder andere aan de Kluisstraat en Nattenhaasdonk bloemenweides in, om hen van voldoende voedsel te voorzien. Wanneer we nieuwe bomen of struiken aanplanten op het openbaar domein, kiezen we sindsdien ook steeds voor streekeigen aanplantingen met veel stuifmeel.”

60.000 bloembollen

“Bovenop werden sinds 2016 ongeveer 60.000 biologisch gekweekte bloemenbollen geplant: krokussen, narcissen, alliums, tulpen… Deze bollen gingen in de grond aan de Galgenbergstraat, aan het kruispunt Sint-Amandsesteenweg met Branstsedreef, Molenveldweg, Puursesteenweg en Constant Marnefstraat. Onze bloemperken met eenjarige planten - aan het gemeentehuis, aan de Guil en op het kerkplein- maakten plaats voor bijenvriendelijke vaste planten.”

Hooiland

“We doen aan natuurvriendelijk wegbermbeheer, wat betekent dat we de wegbermen maaien om het aantal plantensoorten te verhogen. Door het maaisel op te zuigen, groeien er meer bloemen dan grassen. Van een deel van het openbaar domein maakten we hooiland om ook hier meer bloemen te krijgen. Dit zie je naast de grot van Branst, in Beerdonk, Mansbroekveld, Breevenbos, Kleine Kragewiel, en in de abdijtuin.”

Geveltuintjes

“Ook onze inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen. Zij kunnen een subsidie aanvragen voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen en een subsidie voor geveltuintjes. Tijdens de jaarlijkse Ecotuinendag zit steeds een workshop ‘bijenhotels maken’ in het programma en op de site van de kinderboerderij staat een heuse bijenhal en een nieuw leslokaal dat gebruikt wordt door de Klein-Brabantse imkersvereniging Sint-Ambrosiusgilde.”