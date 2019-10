Bornem klaar voor speciale editie jaarmarkt - inwoners verzamelen nu al elektro voor ‘Make Belgium Great Again'

Els Dalemans

07 oktober 2019

15u28 0 Bornem De jaarmarkt in Bornem, nu woensdag 9 oktober, belooft een speciale editie te worden. Jonas Van Geel zal er voor het televisieprogramma ‘Make Belgium Great Again’ zo veel mogelijk klein elektro verzamelen, maar er zijn ook heel wat andere nieuwigheden.

In het voorjaar van 2019 raakte bekend dat Bornem jaarmarkt het voortaan zonder veeprijskamp zal moeten doen. Het jaarmarktcomité liet aan het gemeentebestuur weten het veeprijskamp niet meer te zullen organiseren. Volgens het gemeentebestuur konden de eigen diensten de organisatie echter ook niet op zich nemen. “We gaan de jaarmarkt wel nieuw leven inblazen, door te focussen op de jongste Bornemnaars”, beloofde burgemeester Kristof Joos.

Tekenwedstrijd en ponyritjes

Speciaal voor de kleinsten, worden daarom in de Kloosterstraat en de Ruiterstraat pony- en paardenritjes georganiseerd. Ook nieuw is de tekenwedstrijd. Alle kinderen uit de lagere school kregen een formulier waarop ze hun ideale kermis moesten tekenen. Elk kind dat zijn tekening inlevert, krijgt een jeton dat gebruikt kan worden voor een kermisattractie, een suikerspin of voor een ezel-, een pony- of paardenritje. Tussen 10 en 16 uur kunnen de kinderen hun tekening afgeven aan de Bornemcaravan, aan het postkantoor in de Boomstraat.

Aan de post worden om 11 uur en 13 uur ook twee ‘prijzenworpen’ georganiseerd. Hier zijn vijftig kermisjetons te winnen, maar ook Bornem- en horecabonnen. De worp van 13 uur wordt door Jonas Van Geel gedaan.

Inzamelactie voor Rode Neuzendag

Van Geel zakt immers naar Bornem af voor het televisieprogramma ‘Make Belgium great again’. Hij daagde samen met Bornem buurgemeente Temse en diens peter Koen Wauters uit om zo veel mogelijk klein elektro te verzamelen voor ‘Rode Neuzendag’. Alle Bornemnaars verzamelen om 13 uur in de Boomstraat met het klein elektro dat ze niet meer nodig hebben.

Wie woensdagmiddag niet aanwezig kan zijn, kan de spullen nu al op verschillende locaties in de gemeente deponeren. Er staan inzamelpunten aan Kruisberg, het Dr. De Putterplein en op de Achterweideparking, aan de kerken van Hingene, Wintam, Weert en Branst en op het Kouterplein in Mariekerke. Vanaf dinsdag 8 september om 16 uur kan je ook aan de post zelf spullen deponeren.