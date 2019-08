Bornem is weer week lang Dodentocht-dorp Els Dalemans

06 augustus 2019

20u31 17 Bornem Bornem is weer een week lang één groot Dodentocht-dorp. Een groep enthousiaste medewerkers stond dinsdagochtend te popelen om op het Kardinaal Cardijnplein de grote Dodentocht-tent op te bouwen.

“We vlogen er met zo'n 25 mannen en vrouwen met veel goesting in om half acht. Al voor de middag stond de constructie helemaal rechtop en kon de binnenkant van de tent ingericht worden. Op deze plek zullen zaterdag alle deelnemers die de volle 100 kilometer hebben afgelegd, over de eindmeet wandelen. Pas volgende week maandag breken we de tent weer af”, zegt Nills Van den Broeck van de cel Home.

“Ook de toiletten voor de wandelaars werden dinsdag geleverd, net als de hoogtewerkers waarmee we woensdag onze bekende vlaggen van de voorbije edities in de Boomstraat hangen. Dinsdagnamiddag trok onze ploeg naar recreatiedomein Breeven, waar sinds 2018 het startschot wordt gegeven. Ook daar gingen we al van start met het plaatsen van het nodige hekwerk. Hier verzamelen vrijdagavond immers de 13.000 deelnemers.”

De Dodentocht van 2019 is een bijzondere editie, ook voor de organisatie. “We vieren onze vijftigste verjaardag, en je voelt bij iedereen dat er tussen het vele werk door ongeduldig wordt afgeteld naar vrijdag.”