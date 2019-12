Bornem investeert 835.000 euro in gemeenschapshuizen, maar werking in Eikevliet wordt stopgezet Els Dalemans

11 december 2019

12u38 0 Bornem De gemeente Bornem gaat alles samen zo’n 835.000 euro investeren in de gemeenschapshuizen in verschillende dorpen. De werking van het gemeenschapshuis van Eikevliet zal echter worden stopgezet. “We zoeken hier wel een alternatief, zaal De Balans is een optie.”

“Het gemeenschapshuis van Eikevliet wordt nog gebruikt door de lokale school, de tafeltennisclub en als locatie voor de buurtmaaltijden. Verder is het gebruik van dit gebouw erg beperkt, het is bovendien geen gemeentelijke eigendom. We vinden het daarom niet meer verantwoord om de huur te blijven betalen en zullen de werking van het gemeenschapshuis van Eikevliet daarom stopzetten. Vanzelfsprekend gaan we éérst op zoek naar een nieuwe locatie voor de gebruikers, zaal De Balans wat verderop in het dorp is een optie die we op dit moment onderzoeken”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

Grondige renovatie

“In onze andere gemeenschapshuizen wordt fors geïnvesteerd, alles samen voor 835.000 euro”, vult bevoegd schepen Nicole Van Praet (IEDEREENBORNEM) aan. “In Mariekerke willen we het gemeenschapshuis volledig en grondig vernieuwen, zodat het opnieuw een aantrekkelijke plek wordt voor de activiteiten en feesten van onze verenigingen. We schatten de kost van deze totaalrenovatie op zo’n 750.000 euro. Ook plannen we dakwerken aan het gemeenschapshuis van Hingene, goed voor een kost van 43.000 euro. Omdat we ons patrimonium duurzamer willen maken, plannen we tot slot de installatie van zonnepanelen op 3 gemeenschapshuizen, met een prijskaartje van nog eens 42.000 euro.”