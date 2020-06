Bornem houdt deuren zwembad dicht ondanks versoepeling maatregelen: “Maximaal twaalf zwemmers toegelaten” Els Dalemans

18u14 0 Bornem De gemeente Bornem houdt de deuren van zwembad Breeven voorlopig nog gesloten. “De Veiligheidsraad ging dan wel voor een versoepeling van de maatregelen, wij vinden het nog niet opportuun om het zwembad al opnieuw te openen. We mogen namelijk maar 12 zwemmers tegelijk toelaten”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“We hebben met het college van burgemeester en schepenen de situatie bekeken, en in samenwerking met onze gemeentelijke sportdienst beslist om het Breevenbad niét te openen op 1 juli. Uit het advies van de preventie-adviseur blijkt namelijk dat énkel het grote bad zou mogen gebruikt worden. In dit bad geldt bovendien een maximumcapaciteit van slechts 12 zwemmers, en dat moeten baantjestrekkers zijn. Het recreatieve gedeelte van ons zwembad mag volgens de huidige richtlijnen niét geopend worden.”

Circulatieplan

“Bovendien moeten we naast de opgelegde richtlijnen ook rekening houden met de aard van het gebouw. Het belangrijkste onderdeel van de coronamaatregelen blijft het bewaren van anderhalve meter afstand. Dit moet niet enkel in het zwembad mogelijk zijn, maar ook in de kleedkamers en het sanitair. Daarnaast moet er een circulatieplan uitgetekend worden, moet online reserveren en betalen mogelijk zijn en moet er extra worden ingezet op het ontsmetten van kleedhokjes en kades.”

Te moeilijk

“Al deze maatregelen, beperkingen en aanpassingen samen maken een heropening van het Breevenbad nu te moeilijk. Het is best mogelijk dat andere zwembaden wel kunnen openen op 1 juli, maar uit veiligheidsoverwegingen wachten wij nog even af. Het zwembadpersoneel krijgt tijdens deze sluiting andere taken, en wordt maximaal ingezet om andere diensten te helpen.”