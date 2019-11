Bornem herdenkt overleden oud-strijders met fakkeltocht Els Dalemans

05 november 2019

14u10 0 Bornem De gemeente Bornem organiseert op zondag 10 november, naar aanleiding van Wapenstilstand één dag later, een fakkeltocht voor de overleden oud-strijders.

“We verwachten alle deelnemers zondagavond om 19.30 uur aan het monument op het Kardinaal Cardijnplein. Iedereen is welkom om mee te wandelen, vooraf inschrijven is niet nodig. Aan het monument worden bloemenkransen neergelegd, en de lokale harmonie zal er zorgen voor een serene uitvoering van The Last Post.”

Ereperk

“Elke deelnemer krijgt vervolgens een fakkel, en we wandelen onder begeleiding van de politie naar het kerkhof van Bornem. Daar vindt het tweede deel van de plechtigheid plaats: ter hoogte van het ereperk worden de oudstrijders geëerd met een speech. De leerlingen van de Academie zorgen voor bijpassende poëzie, de Bornemse harmonieën voor een streepje muziek. Na deze plechtigheid bieden we alle deelnemers een drankje aan in het Cultuurcafé.”

Fakkeltocht nav Wapenstilstand, op zondag 10 november om 19.30 op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem.