Bornem geeft VRD vergunning voor project langs N16: “Transportbedrijf mag niet dupe zijn van mobiliteitsprobleem” Els Dalemans

19 juni 2020

15u39 0 Bornem Het Bornemse schepencollege geeft aan transportbedrijf VRD een vergunning voor de bouw van magazijnen en kantoren langs de Rijksweg-N16 in Bornem. “Het mobiliteitsprobleem in onze gemeente moet worden aangepakt, maar dit bedrijf mag hier niet de dupe van zijn” zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). Liesbeth Van Raemdonck van VRD reageert voorzichtig optimistisch: “Wij willen hier een positief project realiseren”.

Al sinds eind 2017 probeert transportbedrijf VRD een project te realiseren net naast het kruispunt van de N16 met de C. Van Kerckhovenstraat in Bornem. Maar het dossier sleept al jaren aan, want de buurt protesteert telkens fel tegen de plannen. “De C. Van Kerckhovenstraat is ook de toegangsweg tot de dorpen Hingene, Wintam en Eikevliet. Dagelijks passeren hier heel wat voetgangers en fietsers, onder wie ook veel schoolkinderen”, argumenteerde actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’. “Wij willen hier geen vrachtwagens die dag en nacht aan- en afrijden, langs een kruispunt dat nu al al op de lijst van ‘zwarte kruispunten’ staat bij het Agentschap Wegen en Verkeer.”

Mobiliteitsprobleem aanpakken

Het Bornemse schepencollege geeft VRD nu toch een vergunning. “We weten allemaal dat het mobiliteitsprobleem op ons grondgebied dringend moet worden aangepakt. We overleggen hier ook al jaren over met de hogere overheid, er mag nu ook stilaan eens werk gemaakt worden van al die plannen op papier”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “We zullen de druk in dit dossier dus verder opvoeren, maar: dit mobiliteitsprobleem mag geen rem zijn op ontwikkelingen in onze gemeente. VRD plant een site waar tientallen extra werknemers aan de slag kunnen, die jobs zijn ook belangrijk voor de regio.”

Industriegrond naast drukke weg

Liesbeth Van Raemdonck van VRD reageert voorzichtig optimistisch. “We hadden eerder al een vergunning op zak, en toen ging de buurt ook in beroep. We hopen dat dit nu niet zal gebeuren, want wij willen hier net een positief project realiseren. Er moet geen sprietje groen verdwijnen voor onze gebouwen, we maken gebruik van de hiervoor bestemde industriegrond naast een drukke weg, investeren miljoenen en creëren jobs. Hopelijk krijgen we eindelijk deze kans, en kan onze aannemer zo snel mogelijk starten met de werken.”