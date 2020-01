Bornem gaat voor volledig vuurwerkverbod: “Stil vuurwerk controleren lukt niet” Els Dalemans

21 januari 2020

15u19 0 Bornem De gemeente Bornem gaat voor een volledig vuurwerkverbod op haar grondgebied. Het voorstel van Vlaams Belang om enkel nog geluidsarm vuurwerk toe te staan, werd geweigerd: “We kunnen onmogelijk overal de knallen gaan meten”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Elk jaar rond oud en nieuw steekt de discussie over een vuurwerkverbod weer de kop op. Volgens de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) Klein-Brabant is er een verbod op vuurwerk met een uitzondering op nieuwjaarsnacht van 23.30 tot 1 uur. Maar omdat er ook dit jaar weer heel wat protest was, zeker van dierenliefhebbers, vragen wij opnieuw om enkel ‘stil’ vuurwerk toe te laten. We stelden deze vraag een jaar geleden ook al, maar kregen nog altijd geen antwoord”, zegt Wim Verheyden (Vlaams Belang).

Algemeen verbod

Volgens schepen van Dierenwelzijn Nicole Van Praet (IedereenBornem) was er de voorbije maanden wél overleg over het onderwerp. “We hebben dit dossier in het voorjaar van ‘19 besproken met buurgemeente Puurs-Sint-Amands, waarmee we één politiezone vormen. Die gesprekken bleven zonder resultaat, uiteindelijk vroegen we in het najaar rechtstreeks aan de politie om het ABP aan te passen. Dit lukte niet meer voor Nieuwjaar, het dossier werd uitgesteld tot april 2020. Het Bornemse schepencollege keurde daarop op 5 december wél een algemeen vuurwerkverbod goed”, aldus Van Praet (IedereenBornem).

Decibelmeter

“Alleen stil vuurwerk toelaten, is immers te moeilijk”, vult burgemeester Joos aan. “We hebben dit besproken met de politie, en meteen stelt zich de vraag hoe we dit kunnen controleren. Je kan moeilijk bij klachten meteen met een decibelmeter uitrukken om te weten hoe luid een bepaalde knal was. Dat is praktisch niet haalbaar, het is daarom voor iedereen duidelijker om meteen voor een volledig vuurwerkverbod te gaan.”

Ontploffingsgevaar

Verheyden betreurt de beslissing van het college: “We mogen onze inwoners ook niet àlles afnemen. De knallen gaan bij ‘stil vuurwerk’ tot 85 in plaats van 170 decibel, wat al een enorm verschil zou maken. Dit geluid zijn mensen en dieren gewend te horen, er zal geen paniek meer zijn en nog wél plezier. Het ontploffingsgevaar is bij ‘stil vuurwerk’ maar 1/60ste van gewoon vuurwerk, en dus meteen ook een pak veiliger.”