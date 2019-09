Bornem Bruist palmt weekend lang Kardinaal Cardijnplein in Els Dalemans

17 september 2019

13u28 10 Bornem Het Kardinaal Cardijnplein in Bornem is van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september het decor van Bornem Bruist. Het plein wordt afgesloten voor het verkeer, ook de wekelijkse markt wordt verplaatst.

Bornem Bruist gaat van start op vrijdag 20 september om 18 uur met een reeks dj-sets. Om 20 uur staat Mama’s Jasje op het podium, gevolgd door Sam Gooris om 22.15 uur. Op zaterdag gaan de dj-sets al ‘s middags van start, om 19.30 uur wordt Evelien Cannoot verwacht en om 21 uur lost Garry Hagger haar af. Bornem Bruist wordt op zondag 22 september afgesloten met optredens van Duo Exclusivo om 16 uur en Gene Thomas om 19.30 uur. Tijdens Bornem Bruist kan je ook shoppen in de winkels in het centrum van Bornem en er is kinderanimatie en catering.

Plein wordt afgesloten

Om het evenement veilig te laten verlopen, wordt het Kardinaal Cardijnplein afgesloten op vrijdag 20 september van 18 tot 1 uur, op zaterdag 21 september van 16 tot 1 uur en op zondag 22 september van 11 tot 21 uur. De Boomstraat blijft open. Wie met de wagen in het centrum moet zijn, rijdt best om via de Temsesteenweg en Boomstraat of Kapelstraat en Allemanshofstraat.

Omdat het Kardinaal Cardijnplein ook op maandag 23 september nog niet terug vrij zal zijn, worden de kramen van de wekelijkse markt die dag allemaal naar de Boomstraat verplaatst.