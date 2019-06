Bomen aan speeltuin Breeven zitten vol processierupsen: schoolkinderen vol uitslag na uitstap Els Dalemans

25 juni 2019

15u41 0 Bornem De bomen aan de speeltuin van recreatiedomein Breeven in Bornem zitten vol processierupsen. Dat merkten ook de schoolkinderen die er de voorbije dagen op uitstap waren. “Mijn zoontje staat van kop tot teen vol uitslag, hij werd ‘s nachts huilend wakker van de pijn. Het gemeentebestuur moet deze speeltuin sluiten”, klinkt het bij een moeder.

Onder andere basisschool De Schorre uit Puurs-Sint-Amands trok maandag met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar naar Breeven op schoolreis. De leerlingen speelden er in de grote speeltuin vlakbij het zwembad, maar na de uitstap kreeg het ene kind na het andere uitslag. “We dachten eerst aan een combinatie van het zand, zweet en zonnecrème, maar enkele ouders trokken met hun zoontje of dochter naar de dokter. Die bevestigde dat de uitslag het gevolg is van de haartjes van processierupsen. Alles samen hebben zo’n 20 kinderen en enkele leerkrachten uitslag: sommigen een beetje, anderen heel extreem”, bevestigt de school.

Eén moeder reageert boos om de lakse aanpak van de gemeente. “Mijn zoontje van zes staat van kop tot teen vol uitslag, hij werd vannacht huilend wakker. We kregen vanmorgen van de dokter de nodige medicatie, maar het kan tot zeven dagen duren tot alle jeuk verdwenen is. Zeker in combinatie met de hitte is dit allesbehalve comfortabel. We kregen ook de raad om al zijn kleding, beddengoed, en meer grondig te wassen, omdat de haartjes zich ondertussen al konden verspreiden.”

“Toen we van de huisarts hoorden wat er aan de hand was, belde ik dinsdagochtend zelf naar het gemeentehuis. Onze school en vele andere ouders deden hetzelfde. Toch werd de speeltuin niet gesloten en werden er geen waarschuwingsborden geplaatst. Maar het is net de laatste week van het schooljaar én mooi weer, dus het wordt vast nog druk in Breeven. Men kan toch beter zo snel mogelijk ingrijpen?”

Basisschool De Schorre belde dinsdagochtend zelf rond naar andere scholen binnen de scholengroep. Vele klassen pasten hun programma aan naar aanleiding van die waarschuwing.

“Net als op zoveel andere plaatsen in de provincie, vind je ook in onze groendomeinen heel wat processierupsen terug”, reageert burgemeester Kristof Joos (N-VA). “De beestjes zitten in Breeven, op kasteeldomein d’Ursel in Hingene... We krijgen verschillende meldingen en hebben een ploeg die druk in de weer is met de bestrijding. Aan de speeltuin in Breeven gaan we waarschuwingsborden plaatsen, maar de speeltoestellen afsluiten voor het publiek doen we niet.”