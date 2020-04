BMW leent testwagens uit aan verplegend personeel: “Willen zware periode voor hulpverleners iets makkelijker maken” Els Dalemans

02 april 2020

17u47 3 Bornem BMW Belux, het bedrijf met hoofdzetel aan de Lodderstraat in Bornem, leent tijdens de coronacrisis de testwagens uit aan het verplegend personeel van de ziekenhuizen. “We zijn hier niet handig genoeg om mondmaskers te maken”, grapt woordvoerder Jeroen Lissens, “Maar op deze manier hopen we toch ons steentje te kunnen bijdragen.”

“We hebben bij BMW verschillende testwagens, auto’s die bijvoorbeeld gebruikt worden door klanten die een bepaald model willen uitproberen. Al deze auto’s zijn ingeschreven en verzekerd, maar staan omwille van de coronacrisis allemaal stil op onze parking. Op het moment dat wij ons hier de vraag stelden of we ergens een handje konden helpen tijdens de coronacrisis, kwamen we op een idee.”

Onregelmatige uren

“We hebben ondertussen verschillende ziekenhuizen gecontacteerd, om hen te laten weten dat alle verplegend personeel deze wagens gratis mag uitlenen. Wie in de zorg aan de slag is, werkt sowieso al onregelmatige uren. Daar komen nu mogelijk nog overuren of een aangepaste dienstregeling bovenop. Met het openbaar vervoer naar het werk gaan, zal dus -zeker met een aangepaste dienstregeling- niet altijd even makkelijk zijn.”

Zware periode

“We hebben op dit moment een dertigtal wagens klaarstaan, volledig ontsmet. We schreven ook onze dealers verspreid over het hele land aan: ook zij mogen hun auto’s bij de ziekenhuizen in de eigen streek aanbieden. We kregen al meteen een heleboel leuke reacties, en hopen op deze manier de zware periode van hulpverleners toch iets makkelijker te maken. Ziekenhuizen die interesse hebben, mogen ons altijd contacteren.”