BMW Belux schenkt 'jaar lang rijplezier' in BMW i8 Coupé weg Els Dalemans

10 december 2019

11u28 0 Bornem Peter Van Osta uit Brasschaat is de winnaar van een originele wedstrijd van BMW Belux: hij mag een jaar lang rondrijden met een BMW i8 Coupé.

Alle BMW-klanten konden deelnemen aan de wedstrijd, met als hoofdprijs de sleutels van de plug-in hybride sportwagen met 374 pk. Winnaar van de wedstrijd, Peter Van Osta, zal zijn eigen BMW X3 de komende maanden wat meer aan de kant laten staan. “Ik neem eerlijk gezegd nooit deel aan dit soort wedstrijden, maar kwam voor één keer toch in de verleiding. Deze wagen staat immers al een tijdje op mijn verlanglijstje. Meer nog: ik was zelfs al op zoek naar een goed tweedehands exemplaar”, zegt Van Osta.

“Dat ik deze wedstrijd win, is dus een fantastische kans: ik kan de BMW i8 Coupé nu een jaar lang rustig uittesten in alle mogelijke omstandigheden, en bekijken of de wagen bijvoorbeeld geschikt is voor dagelijks gebruik. Ook het moment waarop ik het nieuws te horen kreeg is bijzonder. BMW Belux belde mij op 1 oktober: dat is niet alleen mijn verjaardag en die van mijn vrouw, maar ook de dag waarop we elkaar leerden kennen én onze huwelijksverjaardag. Voor de vijfde keer al gebeurt er iets bijzonder op die datum, dat kan geen toeval meer zijn.”