Blokkende studenten welkom in gemeenschapshuis Hingene Els Dalemans

05 juni 2020

11u35 0 Bornem Hogeschool- en universiteitsstudenten kunnen, wegens de coronamaatregelen, tijdens deze blokperiode uitzonderlijk niet terecht in de bibliotheek en CC Ter Dilft. “We gingen op zoek naar een andere locatie, en creëerden 14 beschikbare studieplaatsen in het gemeenschapshuis van Hingene”, zegt Heleen Van Aken van de Bornemse bibliotheek.

“De pastorale zone Bornem-Sint-Amands zette al eerder de deuren van de centrumkerk op het Kardinaal Cardijnplein open voor blokkende studenten. Als aanvulling gingen ook wij op zoek naar een studieplek. Die vonden we in het gemeenschapshuis in de Edmond Vleminckxstraat in Hingene. Daar zijn van maandag tot zondag, telkens van 9 tot 20 uur, 14 plaatsen én wifi beschikbaar.”

Zelf ontsmetten

“Online reserveren is verplicht via de website van de Bornemse bib, studenten zijn ook zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van hun studieplek. Ze brengen hun eigen handgel mee, net als een eigen waterfles die je ter plaatse kan bijvullen. Ook bij het betreden en verlaten van het gebouw, het gebruik van het sanitair in het gemeenschapshuis moet iedereen zich aan de coronarichtlijnen houden. Wie ziek is, laat dit telefonisch weten aan de verantwoordelijke en blijft uiteraard thuis.”