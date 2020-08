Blokkende studenten weer welkom in centrumkerk Els Dalemans

12 augustus 2020

15u52 0 Bornem Studenten die graag op een koele en rustige plek blokken voor hun herexamens, kunnen weer terecht in de Onze-Lieve-Vrouw- en Sint-Leodegariuskerk op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem.

“Net als in juni, zet de pastorale zone Bornem-Sint-Amands ook nu weer de deuren van de centrumkerk open voor blokkende studenten. Op deze warme zomerdagen willen we hen immers de kans geven om hun herexamens in alle rust en koelte voor te bereiden”, zegt Dirk De keersmaecker van de pastorale zone.

Coronamaatregelen

“We hebben plaats voor een vijftiental studenten, en houden uiteraard ook rekening met de geldende coronamaatregelen. Wie interesse heeft in een plaatsje in de kerk, kan best eerst even contact opnemen om concreet af te spreken op het nummer 0474 38 77 59.”

Hitte

JONG CD&V Bornem doet een oproep aan het gemeentebestuur om te bekijken of er nog andere koele ruimtes in de gemeente ter beschikking kunnen worden gesteld. “Door de coronamaatregelen was het voor vele studenten in juni al allesbehalve evident om thuis te studeren. Nu komt daar de hitte nog eens bij, wat het voorbereiden van de herexamens voor velen extra moeilijk maakt”, zegt Jeroen Segers.

Andere kerken

“De 15 beschikbare plaatsen in de Bornemse centrumkerk zullen mogelijk niet voldoende zijn. We denken daarom aan de andere Bornemse kerken, waar indien nodig ook snel en makkelijk een studieruimte ingericht kan worden.”