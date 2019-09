Biljarttafel van café krijgt 'rustige oude dag' in seniorencentrum Els Dalemans

03 september 2019

15u19 0 Bornem Na 35 jaar trouwe dienst was de biljarttafel van café Het Wiel in Bornem aan vervanging toe. Cafébaas Hans Van Geel kreeg het echter niet over zijn hart om de tafel zomaar weg te gooien, en besloot ze weg te schenken aan Seniorencentrum OLV.

“Het klinkt misschien gek, maar ik was echt gehecht aan deze tafel, waar zoveel kampioenschappen op werden gespeeld. Na 35 jaar was het echter hoog tijd voor een nieuw exemplaar, maar ik kon mij niet inbeelden dat ik deze tafel naar de schroothoop zou moeten brengen. Daarom besloot ik onze ‘toppenbiljart’ na jaren trouwe dienst een rustige oude dag te schenken in het Bornemse seniorencentrum”, zegt Van Geel.

“Dinsdagochtend werd in het café het nieuwe exemplaar geleverd, en meteen werd onze oude tafel ingeladen en naar het woonzorgcentrum gebracht. Daar was al een mooi plaatsje vrijgemaakt in het dagverzorgingscentrum, en de bewoners reageerden enorm enthousiast. Door die tevreden gezichten te zien, is mijn hartzeer al wat minder groot. Ik weet nu immers dat anderen nog veel plezier gaan beleven aan onze biljarttafel.”