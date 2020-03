Bijkomend initiatief tijdens coronacrisis: Bornem gaat 75-plussers opbellen met vraag of ze hulp kunnen gebruiken Kristof De Cnodder

30 maart 2020

18u52 0 Bornem Onder de noemer ‘Zeggetis’ gaat het OCMW van Bornem alle 75-plussers uit de gemeente opbellen met de vraag of ze hulp kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis. De telefoontjes worden gedaan door medewerkers van het OCMW en vrijwilligers.

In Bornem werden recent enkele initiatieven op poten gezet om de minder mobiele of oudere inwoners van de gemeente een helpende hand te bieden in deze moeilijke tijden. Om zeker te zijn dat ook de ‘niet-digitale’ burgers worden bereikt, gaat men nu systematisch alle 75-plussers telefonisch contacteren.

“We willen de mensen bereiken die niet online actief zijn of die uit zichzelf niet goed een beroep durven doen op hulp”, zegt OCMW-voorzitster Wiske Meskens. Na een gesprek worden de betrokkenen eventueel doorverwezen naar de juiste helpende hand. Indien gewenst volgt er op wekelijkse basis een telefoongesprek, zo lang de coronacrisis duurt.

Een volledig overzicht van de Bornemse initiatieven is ook steeds terug te vinden op www.bornem.be/coronavirus