Bibliotheek werkt alternatief uit voor klasbezoeken: “Leerlingen krijgen virtuele rondleiding en online opdrachten” Els Dalemans

09 oktober 2020

14u58 2 Bornem Het team van de Bornemse bibliotheek zocht en vond een oplossing voor de vele middelbare scholieren, die door de coronamaatregelen voorlopig niet welkom zijn voor een klasbezoek. “We werkten een digitaal alternatief uit, waarbij we de leerlingen virtueel rondleiden en hen meteen een reeks opdrachten en tips geven”, zegt bibmedewerker Heleen Van Aken.

“Traditiegetrouw ontvangt ons jeugdteam bij het begin van elk schooljaar de leerlingen van het eerste middelbaar van OLVP Bornem. Zij krijgen dan een rondleiding in klasverband, en moeten voor de les Nederlands meteen ook een boek kiezen. We helpen hen dan met een reeks tips, om het juiste boek te kiezen dat hen zeker aanspreekt.”

Digitaal alternatief

“Jammer genoeg kunnen we die begeleiding dit jaar niet bieden, want door de coronamaatregelen mogen de middelbare klassen voorlopig nog niet naar de bibliotheek komen. Daarom werkten we een digitaal alternatief uit, zodat de eerstejaars vanuit hun eigen klaslokaal de bib virtueel kunnen bezoeken.”

3 filmpjes

“Het resultaat is een ‘mini-website’ met 3 filmpjes die samen een virtuele tour doorheen de bib vormen. Die tour kan makkelijk op het smartboard van de klas of op de laptops van de leerlingen afgespeeld worden. Aan elk filmpje is een vraag gekoppeld, die de leerlingen moeten beantwoorden voor ze naar het volgende filmpje kunnen gaan.”

Verlanglijstje

“Met alle informatie gebundeld, kunnen de leerlingen achteraf in de klas een verlanglijstje van boeken maken. Buiten de schooluren zijn ze individueel wél in de bib welkom om het juiste boek voor hun leesopdracht uit te zoeken.”

Drempel verlagen

“We beseffen natuurlijk wel dat deze virtuele tour niet helemaal hetzelfde is als in de bibliotheek zelf tussen de boeken kunnen snuisteren. Maar we kunnen nu even niet anders, en hopen dat we op deze manier toch ook de drempel verlagen voor leerlingen die moeilijker hun weg naar de bib vinden. We bereiken met dit initiatief 15 klassen met in totaal 275 leerlingen.”