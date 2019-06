Bib Hingene sluit de deuren, diensten gemeentehuis verhuizen naar BKO 't Pagadderke Els Dalemans

05 juni 2019

17u14 0 Bornem De bibliotheek van Hingene (Bornem) sluit de deuren, er blijft enkel nog een kleine schoolwerking over. Ook de dienstverlening van het gemeentehuis verhuist naar het gebouw van kinderopvang ‘t Pagadderke. “We tellen te weinig gebruikers, de personeelskost is niet meer te verantwoorden”, zegt schepen Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).

“De bibliotheek in onze deelgemeente Hingene telt minder dan 50 abonnees, waarvan velen maar af en toe een boek uitlenen. Ook de scholen bezoeken deze bib veel minder dan vroeger. De personeelskost was hierdoor niet meer te verantwoorden. Ook het gebouw zelf voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De beperkte volwassenenafdeling verhuist daarom tegen 1 september naar de bib in Bornem. Tot eind juni kunnen de Hingenaars nog op woensdagnamiddag terecht in de bib in het dorp, daarna gebruiken we de zomermaanden om al het materiaal te verhuizen.”

“Voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang gaan we nog een kleine jeugdbibliotheek inrichten in het gebouw van ‘t Pagadderke. Daar kunnen de kleintjes zelf een boekje uitkiezen in een leeshoekje dat speciaal voor hen ingericht wordt. Ook de scholen blijven hier meer dan welkom, maar we denken dat het voor hen misschien leuker zal zijn om de grote, nieuwe bibliotheek in Bornem te bezoeken waar zoveel meer mogelijk is.”

Bornem “Te weinig bezoekers, te hoge kosten”

“Ook de dienstverlening van het gemeentehuis van Hingene verhuizen we vanaf 1 september naar het gebouw van ‘t Pagadderke. De openingsuren blijven ongewijzigd: elke dinsdag- woensdag en donderdagvoormiddag van 9 tot 12 uur. Deze beslissing heeft dezelfde oorzaak als in de bibliotheek: dagelijks telden we maar 3 tot 4 bezoekers, die hoofdzakelijk vuilniszakken kwamen aankopen. Maar deze kan je ook 6 dagen op 7 kopen in de supermarkt net naast het gemeentehuis. En als we dit oude gebouw zouden willen blijven gebruiken, staan we ook hier voor grote kosten. De energiefacturen zijn er nu bijzonder hoog, en niet iedereen geraakt makkelijk het gemeentehuis in met al die trappen. Er zou dringend moeten geïnvesteerd worden in nutsvoorzieningen, veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. ”

“We beseffen dat deze wijzigingen niet voor alle inwoners even makkelijk zijn. Daarom willen we nog eens benadrukken dat onze Bornembus iedereen vlot vanuit alle deelgemeenten naar het centrum van Bornem brengt, om er bijvoorbeeld de bibliotheek te bezoeken. Ook onze Buurtkar bezoekt wekelijks de deelgemeenten, en ook daar kan je terecht voor gemeentelijke diensten. Het is misschien zelfs de moeite om te onderzoeken of we geen mobiele bib kunnen uitwerken op deze kar.”

Over de toekomst van de oude bibliotheek en het gemeentehuis van Hingene werd nog niets beslist. “Wij huurden het biblokaal, dus die beslissing ligt niet bij ons. Het gemeentehuis is natuurlijk wél eigendom van Bornem, maar over een nieuwe invulling werd nog niets beslist. Het is in elk geval niet onze bedoeling meteen een ‘Te koop’-bord aan de gevel te hangen.”