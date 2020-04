Bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum kunnen elkaar ontmoeten in ‘babbelbox’ Els Dalemans

27 april 2020

Bornem Nu bezoekjes aan het woonzorgcentrum zeker nog meerdere weken onmogelijk blijven, ging WZC De Vlietoever in Wintam (Bornem) op zoek naar een oplossing. "We mogen het leegstaande tuinhuisje van de buren gebruiken, en richtten dat in als 'babbelbox'. Bewoners en bezoekers kunnen er elkaar eindelijk weer ontmoeten, mét de nodige voorzorgen", zegt Veerle Goossens van De Vlietoever.

“We hielden de families van onze bewoners de voorbije weken zo goed mogelijk op de hoogte: via mail n telefoon, videogesprekken… We plaatsten ook een ‘raamtelefoon’ in de cafetaria, zodat er ook tijdens het zwaaien een gesprekje kon plaatsvinden. Maar bij elk van die momenten waren er medewerkers of andere bewoners van De Vlietoever aanwezig. Daarom gingen we op zoek naar een manier om privégesprekken te kunnen voeren, want ook dat hebben onze mensen soms echt nood aan”, zegt Goossens.

Tuinhuis

“We kregen de toestemming om het tuinhuis van de buren te gebruiken, dat we zo gezellig mogelijk hebben ingericht met zeteltjes en bloemen. In het midden van de ruimte werd een wand in plexiglas geplaatst om fysiek contact te vermijden, bewoners en bezoekers hebben ook elk hun eigen in- en uitgang. Zo blijft alles veilig voor iedereen, want we willen mogelijke coronabesmettingen natuurlijk uitsluiten.

Creatieve oplossing

Dochters Vera en Carla De Kerf kwamen maandag meteen hun moeder Emily Van der Vieren bezoeken. “Mama beseft zelf niet goed meer wat er aan de hand is, op dit moment is dat misschien nog een voordeel. Maar voor ons begon het gemis enorm hard te wegen, dus we waren er als de kippen bij om de babbelbox uit te proberen. Sommige dingen bespreek je toch liever privé, we vinden het geweldig dat De Vlietoever met deze creatieve oplossing op de proppen komt.”

Hulp gezocht

“We willen ook graag in ons tweede woonzorgcentrum, Sauvegarde in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) een babbelbox inrichten”, vult Goossens aan. “Daarom zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen, door bijvoorbeeld een modulaire unit te sponsoren. Alle ideeën zijn welkom!”