Bewoner van woonzorgcentrum test positief op corona ondanks strikte maatregelen: “Helemaal geen reden tot paniek” Tim Van Der Zeypen

28 maart 2020

18u45 1 Bornem Een bewoner van het Seniorencentrum OLV in Bornem heeft positief getest op het coronavirus. Momenteel wordt de bewoner in isolement gehouden en werden de maatregelen in het ziekenhuis verder aangescherpt. De directie benadrukt dat er momenteel geen reden is tot paniek.

“We hebben er de afgelopen twee weken echt alles aangedaan om het virus buiten te houden. Jammer genoeg is dat niet geluk”, reageert afgevaardigd bestuurder Miquel Michiels van het Seniorencentrum. Sinds de opgelegde maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus volgen de directie en het personeel van het Bornemse woonzorgscentrum zijn bewoners strikt op. Dit alles om een outbreak in het seniorencentrum te vermijden.

“Twee keer per dag wordt bij alle 160 bewoners de temperatuur gemeten. Hetzelfde gebeurt ook bij onze zorgverleners”, verduidelijkt Michiels. “Iedereen waarbij de temperatuur is gestegen en koorts wordt vastgesteld, wordt onmiddellijk in isolement geplaatst. Minstens voor twee dagen. Daalt de temperatuur niet, wordt deze maatregel steeds opnieuw verlengd.” Uiteindelijk wordt er ook dokter bij gehaald en indien nodig wordt de bewoner getest en wordt nagegaan of hij of zij besmet is met het virus.

Samen verder vechten

Hetzelfde gebeurde ook bij de bewoner die nu positief testte. De bewoner verbleef dus al een tijdje in isolement. De gezondheidstoestand van de bewoner is momenteel niet zorgwekkend. De situatie wordt door het verplegend personeel wel nauwlettend in de gaten gehouden. “Iedere bewoner, ook diegenen die op dezelfde verdieping verblijven als de betrokken bewoner, alsook hun familieleden werden inmiddels op de hoogte gebracht”, zegt Michiels nog.

De directie benadrukt dat er momenteel geen reden is tot paniek. De bewoner is voorlopig de enige die positief testte tijdens een isolement. De maatregelen in het seniorencentrum werden inmiddels nog verstrengd. Zo is iedereen verplicht om mondmaskers te dragen en zullen de bewoners nog strikter worden opgevolgd. “Dankzij de grote solidariteit en de hechtte band onder ons personeel blijven we gemotiveerd om verder te vechten tegen dit kwaaie beestje”, besluit Michiels.

Familieleden van bewoners kunnen met vragen en bezorgdheden steeds terecht op het e-mailadres: miguel.michiels@seniorencentrum-olv.be

