Beperkt bezoek vanaf dinsdag weer mogelijk in AZ Rivierenland: “Breng zelf een mondmasker mee” Els Dalemans

27 mei 2020

16u42 0 Bornem Het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem, Rumst en Willebroek, laat vanaf dinsdag 2 juni weer bezoekers toe in het ziekenhuis. “We hebben rond deze bezoekregeling wel een reeks richtlijnen uitgewerkt, omdat we waakzaam moeten blijven voor het coronavirus”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

“Na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, gingen wij intern aan de slag om bezoekers weer toe te laten bij AZ Rivierenland vanaf 2 juni. Wie naar één van onze campussen komt, moet wel rekening houden met verschillende beperkingen. Zo is maar één bezoeker per patiënt per dag toegelaten, we controleren dit aan de ingang van het ziekenhuis. De bezoekuren worden ook beperkt in tijd, en de bezoeker moet ook zélf een mondmasker meebrengen. Bovendien met iedereen natuurlijk de COVID-richtlijnen volgen: rekening houden met ‘social distancing’, een mondneusmasker dragen, de handen regelmatig ontsmetten…”, somt Vermeulen op.

Uitzonderingen

“Wanneer we merken dat een bezoeker zelf ziek is -als hij of zij hoest kortademig is, pijn op de borst heeft, een loopneus, keelpijn, of koorts heeft- of recent positief heeft getest op COVID 19, dan wordt deze bezoeker niet toegelaten in het ziekenhuis. Op enkele diensten wordt sowieso géén bezoek toegelaten: in het dagziekenhuis, op de dienst intensieve zorgen en de COVID-afdelingen. We raden het ook af om patiënten te bezoeken die maar voor een korte tijd in het ziekenhuis worden opgenomen. Onze cafetaria blijft voorlopig ook gesloten. Deze bezoekregeling wordt wekelijks opgevolgd en aangepast indien mogelijk.”

Op de speciale corona-bezoekregeling zijn al enkele uitzonderingen, die ook na 2 juni blijven gelden. Partners van patiënten die verblijven op de afdeling materniteit zijn steeds welkom, net als ouders of voogden van minderjarigen op de afdeling neonatologie en onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase.