Belgische speculoos van Vermeiren Princeps: "Geen toegevingen op vlak van smaak, vorm en bakproces" HLN kiest Hét Streekproduct 2019

31 augustus 2019

07u01 0 Bornem 2019 is een feestjaar voor het Bornemse bedrijf Vermeiren Princeps. “Honderd jaar geleden besloot bakker Achilles Vermeiren zich te focussen op artisanale speculoos, nu produceren we tweeduizend ton per jaar. Dat moet in de toekomst nog een pak meer worden, want de derde productielijn is op komst”, zegt Steven Vavedin van Vermeiren Princeps.

“Al in de zeventiende eeuw stond de familie Vermeiren bekend om de productie van verschillende koekjes. In 1919 besloot Achilles Vermeiren zich uitsluitend op speculoos te focussen en dat is het begin van Vermeiren Princeps. In 1948 automatiseerden zijn zonen Albert en Arthur een traditionele oven, zodat ze hun artisanale speculoos op grotere schaal konden bakken. In 1989 volgde een tweede productielijn en sinds 2008 produceren we ook onze eigen speculoospasta”, legt Vavedin uit.

Authenticiteit

“In honderd jaar is er veel veranderd, zo zijn we natuurlijk ook kunnen groeien naar een bedrijf met dertig werknemers. Maar er is ook veel onveranderd gebleven. Zo kiezen we nog altijd voor ruwe rietsuiker, echte kandijsuiker en kandijgruis. Net deze ingrediënten geven de specifieke, intrinsieke smaak en dus ook kwaliteit aan onze speculoos. Met witte suiker en kandijstroop wordt bij Vermeiren niet gewerkt en hiermee onderscheiden we ons van onze concullega’s. Maar die keuze heeft ook nadelen, het werk is bijvoorbeeld technisch veel moeilijker. We doen echter geen toegevingen, want het resultaat van onze keuze is een ‘grovere’ of ‘brutere’ structuur en een rijkere smaak.”

“Ook de manier waarop onze speculoos wordt gevormd, is nog altijd dezelfde als honderd jaar geleden, geen enkele andere fabrikant doet dit nog. Het deeg wordt een dag op voorhand gemaakt en kan 24 uur rusten voor we de speculoosfiguren vormen met een bronzen cilinder. De figuren worden uit die wals gehaald met twee messen. Daar zijn de gekende ‘ribbels’ van onze speculooskoekjes het gevolg van. Omdat het deeg niet wordt samengedrukt, zoals bij onze collega’s, is de bakkwaliteit beter en is er minder rijsmiddel nodig. Zo krijg je een fijnere smaak en worden de koekjes krokanter. De allesbehalve perfect vorm van onze speculoos maakt het verpakken dan weer moeilijker, maar ook hier kiezen we voor de authenticiteit.”

Derde productielijn

“We willen zeker geen afbreuk doen aan de werkwijze van onze concullega’s. Wel durven we te stellen dat wij voor de moeilijke weg hebben gekozen door ons aan de oorspronkelijke manier van speculoos maken te houden. Die moeite werpt ook vruchten af. We produceren nu tweeduizend ton speculoos per jaar en bouwen op dit moment een derde productielijn. Zo kunnen we onze capaciteit bijna verdubbelen. We willen in Europa blijven groeien - 25 procent van onze omzet komt uit België - , maar ook in de Verenigde Staten en Azië zien we nog heel wat mogelijkheden. Deze eerste honderd jaar waren nog maar het begin van meer.”

