BD myShopi investeert 12 miljoen in nieuwe site: “Bornem wordt dé uitvalsbasis voor heel België”

Els Dalemans

13 februari 2020

17u16 2 Bornem De oude gebouwen van DHL aan Klein-Mechelen in Bornem hebben een nieuwe toekomst. Het bedrijf BD myShopi maakte van de 16.000 vierkante meter haar centrale logistieke hub, waar 100 werknemers aan de slag zijn. “Van hieruit vertrekken elke week reclamefolders naar 4,5 miljoen brievenbussen over heel België”, zegt CEO Raf Lambrix.

BD myShopi is marktleider in de bedeling van huis-aan-huiscommunicatie zoals folders, productmonsters en creatieve campagnes. “Maar liefst 88 procent van de Belgen leest wekelijks de papieren folders die in de bus vallen, zij worden ook door deze reclame aangezet om naar de winkel te gaan. Ook in digitale tijden blijft dit dus een erg belangrijk medium”, zegt Lambrix.

12 miljoen

“Wij brengen onze sites uit Merelbeke en Waver nu samen op één grote locatie in Bornem. Niet alleen werkt dit makkelijker, ook de centrale ligging is een grote troef. De verschillende reclamefolders van onze klanten komen in Bornem toe, worden daar gebundeld en verder verdeeld. We investeerden 12 miljoen euro in gloednieuwe machines en gingen ook op zoek naar extra werknemers. Bij BD myShopi Bornem zijn zo’n 100 mensen aan de slag. Een deel van hen verhuisde mee vanuit de vorige sites. Elke week doen we bovendien beroep op 60 extra mensen uit de regio.”

Stadslogistiek

“Vanuit onze nieuwe locatie zullen we ook de nieuwe pijler ‘smart logistics’ uitrollen. Onlangs namen we CityDepot over, een gespecialiseerde speler in groene stadslogistiek. In depots aan de stadsrand worden goederen van verschillende transporteurs samengebracht en van daaruit naar de juiste locaties in de stad gevoerd. Zo zorgen we voor minder zwaar vrachtverkeer in de centra én gaan we voor CO²-reductie. Vanuit Bornem willen we deze activiteiten verder uitbouwen, want ook buiten de stad zijn er nog heel wat mogelijkheden.”