Basketbalclub Geranimo bust mogelijk laatste editie van tweejaarlijkse telefoongids

Els Dalemans

08 oktober 2019

15u26 0 Bornem De tweejaarlijkse telefoongids van de Bornemse basketbalclub Geranimo is klaar. “We verdelen meer dan 10.000 exemplaren, voor de 25ste keer op 50 jaar tijd. Deze telefoongids is een grote financiële steun voor de club, maar mogelijk zijn we aan de laatste editie toe”, zegt voorzitter Karel Kerremans.

Het is een apart exemplaar, die telefoongids van Geranimo Basket. De gegevens staan niet alfabetisch gerangschikt, maar per straat. Dit maakt het voor Bornemnaren makkelijker om bijvoorbeeld snel het nummer van een buur of een handelaar op te snorren. Bij elke nieuwe editie worden alle gegevens grondig nagekeken, en dat gebeurt grotendeels handmatig.

“De gids wordt daarna door een extern bedrijf gedrukt, maar het stratenplan van Bornem werd door ons vrijwilligersteam net handmatig tussen elke telefoongids gestopt. Ook dat was weer een klusje van meerdere uren. Daarna is het nog niet afgelopen: we maken nu een verdeling per wijk op, zodat we onze telefoongidsen de komende weken over heel Bornem kunnen bussen”, zegt Kerremans.

“Onze gids is na 50 jaar en 25 edities nog steeds enorm populair: zowel bij de Bornemnaren zelf als bij de meer dan 400 adverteerders. En die laatste zorgen natuurlijk voor een mooie financiële steun aan onze club. Toch vrezen we dat dit mogelijk de laatste editie van onze telefoongids was, want het maken ervan is enorm arbeidsintensief. We hebben dringend nood aan jonge mensen die mee hun schouders zetten onder het project. Ik hoop dat we die vinden, want we zouden deze mooie traditie graag behouden.”