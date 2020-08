AZ Rivierenland voorbereid op tweede coronagolf: “Alles is nog rustig, maar de draaiboeken liggen klaar” Els Dalemans

15u44 0 Bornem Het AZ Rivierenland, met campussen in Rumst en Bornem, is volledig voorbereid op een tweede coronagolf. “Alles is nu nog rustig, maar de draaiboeken liggen klaar. We hopen natuurlijk dat het niet nodig zal zijn, want een tweede stijging zó snel na de eerste piek zou mentaal enorm zwaar wegen op ons personeel”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

Het AZ Rivierenland verzorgde tijdens de eerste coronapiek in het voorjaar meer dan 250 COVID-19-patiënten. Om die toestroom vlot te kunnen verwerken, werden 141 covidbedden gecreëerd, waarvan 20 op de dienst Intensieve Zorgen. Op het grootste piekmoment werden er 94 patiënten die positief hadden getest verzorgd, samen met nog enkele niet-bevestigde patiënten. Hiermee was het AZ Rivierenland één van de zwaarst belaste ziekenhuizen van de provincie Antwerpen. De daling heeft zich weer ingezet vanaf 8 april, op dit moment is het op beide campussen opvallend rustig.

Op alles voorbereid

“We hebben nu weer enkele opnames van coronapatiënten, maar het is nog niet nodig om voor hen opnieuw een aparte afdeling te openen. Wanneer het cijfer stijgt -en dat kan soms snel gaan, weten we uit ervaring- zijn we op alles voorbereid. Eén tot twee keer per weer wordt er vergaderd over de de coronacijfers van onze zorgregio. Vanaf een bepaald aantal opnames, breiden we ons aantal coronabedden, en desnoods onze verschillende corona-afdelingen weer uit.”

Mentaal zwaar

“We hopen natuurlijk dat dit allemaal niet nodig zal zijn, en we de gemaakte draaiboeken uiteindelijk weer gewoon opbergen. Een tweede stijging zó snel na de eerste piek zou mentaal enorm zwaar wegen op ons personeel. Velen van hen genieten op dit moment van een welverdiende vakantie, dit kan ook omdat het tijdens de vakantieperiode steeds een pak rustiger is in het ziekenhuis. We duimen dat dit zo blijft.”

Pretriageposten

“Ook in de pretriageposten blijft het voorlopig rustig. We lieten deze ‘coronaboxen’ plaatsen aan onze beide ziekenhuizen, en werkten hiervoor samen met huisartsenkring Schelde-Rupel en de gemeentebesturen. Er wordt nu weer iets meer mogelijk besmette COVID 19-patiënt getest, dus we breidden de openingsuren al een beetje uit. Tijdens de eerste piek werd hier gewerkt van 6 uur ’s morgens tot middernacht, hopelijk is dat geen tweede keer nodig. Wie symptomen heeft en hier wil getest worden, moet nog altijd éérst langs de huisarts om een afspraak te maken.”

