AZ Rivierenland verzorgde 250 coronapatiënten en bouwt stilaan af: “Kunnen snel terugschakelen bij nieuwe piek” Els Dalemans

23 april 2020

18u44 6 Bornem Het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem en Rumst, verzorgde sinds 15 maart alles samen 250 Covid-19-patiënten. “163 patiënten hebben intussen het ziekenhuis verlaten, 39 mensen zijn overleden en op dit moment worden nog 46 patiënten verzorgd. We zien de aantallen dalen, en hopen onze andere activiteiten nu weer geleidelijk te kunnen opstarten”, zegt directeur Bart Van Bree.

“Op 2 maart werd in het AZ Rivierenland een eerste Covid-vergadering georganiseerd. Meteen werd besloten om extra ruimte te creëren, verschillende werkgroepen op te richten… om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van deze patiënten. We creëerden 141 Covid-bedden, waarvan 20 op de dienst Intensieve Zorgen. Dat is een grote inspanning, want bij deze bedden hoort ook voldoende opgeleid personeel.”

Pre-triageposten

“Op 13 maart was het zover: onze eerste Covid-patiënt werd opgenomen. Omdat het AZ Rivierenland gelegen is in een sterk belaste regio -met enkele woonzorgcentra die zwaar getroffen waren- steeg het aantal besmettingen hier snel. Daarom openden we ook al na enkele dagen onze pre-triageposten, waar zo’n 1.300 mensen werden onderzocht. 291 mensen werden van hieruit doorverwezen naar het ziekenhuis. In deze posten neemt de drukte nu al af, we werken er nog met één huisarts in plaats van twee en minder uren per dag.”

Piek op 94

“In het ziekenhuis zelf zaten we eind maart met de grootste toestroom, onze piek lag op 94 patiënten die positief hadden getest. Samen met nog enkele niet-bevestigde patiënten gingen we over de 100 en waren we één van de zwaarst belaste ziekenhuizen van de provincie Antwerpen. De piek op intensieve zorgen lag begin april, met 15 patiënten waarvan 13 aan de beademing. Ondanks die grote drukte hebben we -dankzij onze medewerkers en een goede voorbereiding- de situatie altijd onder controle gehad.”

Daling is ingezet

“De daling heeft zich weer ingezet vanaf 8 april. Op dit moment worden in ons ziekenhuis nog 46 patiënten verzorgd, waarvan 5 intensief en aan de beademing. 163 patiënten hebben het ziekenhuis de voorbije weken weer mogen verlaten, 2 patiënten werden naar het UZA overgebracht voor verdere verzorging. 39 mensen zijn overleden, ook bij ons ging het telkens om relatief oudere patiënten.”

Menswaardig afscheid

“Om het mogelijk te maken op een menswaardige manier afscheid te nemen, werden patiënten verhuisd naar een eenpersoonskamer waar twee personen tegelijkertijd bij de patiënt mochten zijn. Vanzelfsprekend kreeg de familie de nodige beschermingsmiddelen en ondersteuning van ons ‘Covid support team’ tijdens en na het overlijden.”

Extra tablets

“Dat ‘Covid support team’ -een ploeg van psychologen, ergotherapeuten, vertrouwenspersonen en meer- ving onze patiënten en hun familie de voorbije weken zo goed mogelijk op. Er werden extra telefoontoestellen ter beschikking gesteld, 11 tablets aangekocht om contact te houden met het thuisfront… Ook voor onze medewerkers werd extra goed gezorgd, zij mochten gebruik maken van een ontspanningsruimte, waar tijd was voor een babbel en wat lekkers.”

40 medewerkers besmet

“Bij AZ Rivierenland zijn in totaal 1.500 medewerkers aan de slag, meerdere honderden van hen werden de voorbije weken ingezet op de covid-afdelingen. Net geen 40 raakten besmet, waarvan de helft alweer aan de slag is. Die besmettingen zijn overigens niet altijd gelinkt aan het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook aan vrienden die eerder op vakantie gingen naar Italië.”

Solidariteit

“We willen onze mensen graag nog eens extra bedanken voor hun inzet. Zij hebben vanaf dag één het beste van zichzelf gegeven, zich enorm flexibel opgesteld en meegewerkt. Ze kwamen plots op andere afdelingen terecht, zijn voor bijkomende opleidingen gegaan, … We kwamen allemaal samen in een bijzondere situatie terecht, maar de grote solidariteit gaf iedereen ook heel veel energie. We richtten voor hen de fundraising-actie ‘Cheer for Champions’ op, giften zijn nog steeds welkom.”

Terugschakelen indien nodig

“Nu we het aantal patiënten zien dalen, denken we stilaan weer aan een opstart van onze andere activiteiten. We zullen ook dan natuurlijk rekening houden met de nodige veiligheidsmaatregelen: wachttijden tussen twee patiënten, de nodige afstand, extra bescherming voor zowel patiënt als zorgverlener. En omdat we altijd rekening moeten houden met een nieuwe piek, zorgen we ervoor dat er steeds snel kan teruggeschakeld worden indien nodig.”

