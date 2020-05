AZ Rivierenland start maandag weer met consultaties: “Reeks maatregelen om alles veilig te laten verlopen” Els Dalemans

01 mei 2020

17u07 16 Bornem Het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem, Rumst en Willebroek, start op maandag 4 mei opnieuw met consultaties. “We nemen een hele reeks maatregelen om fysieke afstand te garanderen. Iedereen moet zich veilig voelen in het ziekenhuis”, zegt Sofie Vermeulen.

“We contacteerden vanuit het ziekenhuis iedereen wiens consultatie of opname de afgelopen weken werd geannuleerd. Voor elk van hen werd een nieuwe afspraak ingepland, het ziekenhuis wordt ondertussen ook aangepast om iedereen op een veilige manier te ontvangen. Aan onze ingangen plaatsen we digitale borden, met een reeks richtlijnen die iedereen correct moet opvolgen. Alleen zo kunnen we samen alle patiënten en medewerkers beschermen”, zegt Vermeulen.

“Naast de klassieke maatregelen zoals mondmaskers en handhygiëne, gaan we ook voor duidelijk looplijnen in de gangen, trappen met éénrichtingsverkeer, een duidelijke regeling rond het gebruik van de liften… Zo willen we zorgen voor voldoende fysieke afstand tussen alle aanwezigen. In de wachtzalen voorzien we minder zitplaatsen en we plannen maar de helft van de consultaties in. Tussendoor blokkeren we tijdsvakken, opnieuw om zo veel mogelijk contact te vermijden.”

“In deze fase zijn voorlopig ook enkel semi-urgente en spoedopnames mogelijk, in de loop van de komende weken zullen we zien hoe groot de patiëntenstromen zijn en waar we verder kunnen uitbreiden. We moeten hierbij steeds de gevolgen van het versoepelen van de maatregelen in het oog blijven houden. Het is immers mogelijk dat het aantal coronapatiënten de komende weken weer stijgt, en we onze capaciteit op de COVID-afdeling weer moeten uitbreiden.”