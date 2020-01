AZ Rivierenland kampt met informaticaproblemen: “Geen cyberaanval, wel grote gevolgen” Els Dalemans

27 januari 2020

18u12 18 Bornem De campussen Bornem en Willebroek van het AZ Rivierenland kampen met een groot intern informaticaprobleem. “We hebben op dit moment geen indicatie van een cyberaanval, maar het probleem heeft wel grote gevolgen. Als het systeem niet snel weer draait, voeren we dinsdag een patiëntenstop in”, zegt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree.

“Maandagmiddag ontdekte onze IT-dienst een majeur informaticaprobleem, waardoor we op onze campussen in Bornem en Willebroek geen toegang meer hebben tot onze patiëntengegevens. In campus Rumst is er géén probleem. We hebben - zeker gezien de recente cyberaanval bij de gemeente Willebroek - meteen onderzocht of het ook bij ons om een aanval van buitenaf gaat. Dat blijkt voorlopig niet het geval te zijn.”

Noodprocedure

“Meteen werd de noodprocedure opgestar, en we gingen samen met een extern bedrijf hard aan het werk om het probleem zo mogelijk op te lossen. We hebben gelukkig wél toegang tot de zorgdossiers en medicatielijsten van alle patiënten, zij krijgen dus op een veilige manier alle nodige zorg. Ook wanneer er ergens dringend moet ingegrepen worden, is dit mogelijk. Het noodnummer 112 werd afgeleid naar andere ziekenhuizen, wie zelf naar onze spoeddienst toe komt wordt daar wel geholpen. ”

Operaties

“Omdat we echter niet de patiëntendossiers kunnen inkijken, kunnen er ook geen consultaties of operaties gepland worden. We weten immers niet wie we morgen allemaal kunnen verwachten. We hopen het probleem nog in de loop van maandagavond op te lossen, want als de toestand zo blijft zijn er dinsdag geen operaties mogelijk en gaan we tijdelijk voor een patiëntenstop.”