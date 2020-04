AZ Rivierenland biedt via app informatie aan over Covid-19



Antoon Verbeeck

21 april 2020

11u53 0 Bornem Om patiënten te ondersteunen en zorgverleners te ontlasten, is sinds enkele dagen het corona-zorgpad beschikbaar in de AZ Rivierenland-app. Die biedt toegang tot zowel landelijke als lokale informatie en vult deze aan met een corona-sneltest en een handig dagboek om symptomen een week lang te monitoren.

“Als ziekenhuis bieden we onze patiënten eigenlijk al enkele jaren de AZ Rivierenland-app aan. Die is bedoeld om patiënten die op campus Rumst een heelkundige ingreep aan knie of heup ondergaan te ondersteunen gedurende hun behandeling in ons ziekenhuis. Na het downloaden ontvangen patiënten informatie en handige pushberichten over bijvoorbeeld de afspraak in het ziekenhuis, de operatie of het nazorgtraject”, aldus Sofie Vermeulen, communicatieverantwoordelijke bij het AZ Rivierenland en vanaf dag één betrokken bij de uitrol van de app binnen het ziekenhuis.

“Ongeveer twee weken geleden werd ik benaderd door de ontwikkelaar van de app, Patient Journey App uit Nederland. Dit bedrijf had het idee om de app uit te breiden met een corona-zorgpad om enerzijds patiënten te ondersteunen en anderzijds zorgverleners te ontlasten.”

Betrouwbare info

“Wat ons als ziekenhuis aansprak, was de mogelijkheid om enerzijds betrouwbare, nationale informatie van onder andere het FOD aan te kunnen bieden en anderzijds gebruikers van de app te kunnen informeren over hoe wij als AZ Rivierenland omgaan met deze situatie. Je kunt hierbij denken aan afspraken of operaties die gepland stonden, of regelingen omtrent het bezoeken of begeleiden van patiënten.”

Inmiddels is de app enkele dagen live en is hij al honderden keren gedownload. “Uit de statistieken blijkt dat patiënten graag de sneltest doen en hun gezondheid willen monitoren. Opvallend is daarnaast het feit dat, ondanks de dagelijkse informatiestroom over het virus via de media, ook veel patiënten algemene informatie willen over het coronavirus.”

Download de app AZ Rivierenland in de App Store of Google Play. Meer informatie over de Patient Journey App via https://patientjourneyapp.com/nl.