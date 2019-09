AZ Rivierenland bereikt akkoord over eengemaakt statuut na jaar onderhandelen Wannes Vansina

05 september 2019

15u15 0 Bornem Acht maanden na de eenmaking van de ziekenhuizen van Rumst, Bornem en Willebroek tot AZ Rivierenland is er ook een gemeenschappelijk statuut voor alle 1.250 medewerkers. Er ging een jaar onderhandelen aan vooraf.

Het statuut werd donderdagochtend ondertekend. Het kwam tot stand na onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden en werd vervolgens goedgekeurd door 80 procent van de medewerkers. “We zijn meer dan een jaar aan het onderhandelen geweest, wat niet uitzonderlijk is”, zegt Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder van Rivierenland.

Een optelsom van alle beste voorwaarden, was niet mogelijk. “We zitten natuurlijk met financiële restricties, onder meer door besparingen door de overheid. Wel zetten we zwaar in op maaltijdcheques. Medewerkers krijgen ook een extra oproeppremie van 50% als ze onverwacht worden opgeroepen. Zo houden ze netto meer over.”

De ‘war on talent’ speelt mee. “Zeker op het vlak van verpleegkundigen. We kunnen iets mooi aanbieden.” Het ziekenhuis zoekt overigens niet alleen verpleging, maar ook ICT’ers, technici, onderhoudspersoneel en logistieke ondersteuners. Meer info op www.azrivierenland.be.