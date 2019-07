Auto belandt op zijn zij: vrouw moet uit koffer kruipen TVDZM

17 juli 2019

14u47 0 Bornem Bij een verkeersongeval op de Rijksweg (N16) in Bornem is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. Ze werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.00 uur ter hoogte van de Hingenesteenweg. Naar verluidt wou de vrouw afdraaien richting het centrum van Bornem, maar werd ze aangereden door een andere wagen die in de richting van Willebroek aan het rijden was. Hierdoor belandde haar wagen op zijn zij. De hulpdiensten werden opgeroepen en ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw moest niet bevrijd worden. Zij kon zichzelf uit de wagen bevrijden via de koffer. Door het ongeval was de N16 tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Ook het verkeer naar Bornem centrum kon een tijdlang niet door. Dat zorgde voor wat vertragingen op de Rijksweg. Na de takelwerken moest de brandweer de rijbaan nog reinigen. Nadien mocht het verkeer terug door.