Atheneum Klein-Brabant organiseert interactieve infoavond Els Dalemans

03 mei 2020

15u31 0 Bornem Het Atheneum Klein-Brabant in Bornem past de opendeurdag voor nieuwe leerlingen aan naar aanleiding van de coronamaatregelen.

“We kunnen geen gewone rondleidingen doorheen het schoolgebouw organiseren, ook gesprekken met leerkrachten zijn moeilijk. Daarom gaan we voor een virtuele infoavond. Deze vindt plaats op vrijdag 8 mei, van 17 tot 19 uur kunnen leerlingen en ouders live online-infosessies per studiegebied volgen.”

“De klassen ontdekken kan ook thuis achter de computer, want we plaatsten een interactieve plattegrond op onze website. Zo kan iedereen op een veilige, coronavrije manier doorheen het schoolgebouw wandelen. Inschrijven kan via de website van het Atheneum Klein-Brabant, hier vind je ook een handig overzicht van de geplande infosessies.”

www.atheneumkleinbrabant.be