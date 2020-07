Artistieke wandeltocht in park d’Ursel: bomen met botten en onderbroeken Antoon Verbeeck

18u52 1 Bornem Voor een wandeling met een artistiek kantje moet je deze zomer in het park van kasteel d’Ursel in Hingene zijn. De Franse kunstenares Estelle Chrétien en haar kompaan Miguel Costa namen op vraag van CC Ter Dilft de laatste weken het kasteelpark onder handen.

Van een gapende wonde in een perfecte gazon tot bomen en onderbroeken voor bomen; de ‘land-art’ installaties van de Française zijn verre van alledaags. “Estelle werkt voor het eerst in België. Afkomstig van het platte land in de buurt van Nancy gaat ze hier de uitdaging met het park aan. De veelzijdigheid van de natuur is het uitgangspunt voor al haar creaties. De natuur is tegelijk decor, materiaal en inspiratiebron’, legt Griet Ivens, directeur van CC Ter Dilft, uit. “De werken van Estelle zijn soms subtiel, soms poëtisch, soms humoristisch, soms brutaal… maar altijd doordrenkt van een kinderlijke verwondering.”

Bezoekers kunnen de land-art wandeling maken tussen 11 juli en 15 september, tijdens de openingsuren van park d’Ursel. De info over de artistieke wandeling en het volledige zomeraanbod van Ter Dilft staat online gebundeld opwww.terdilft.be/zomer.