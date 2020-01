Armoede in Bornem stijgt, gemeente stelt UiTPAS voor: “Kwetsbare mensen sterker maken, door hen samen van activiteiten te laten genieten” Els Dalemans

09 januari 2020

17u24 2 Bornem De gemeente Bornem werkt aan de invoering van een UiTPAS, een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. “Wie het financieel moeilijk heeft, gaat niet zomaar naar de film of een voorstelling. Met onze UiTPAS werken we de financiële drempel weg, vanuit voedselbedelingspunt Germaine 2.0 gaan we deelname aan de activiteiten aanmoedigen”, zegt diensthoofd buurtwerking en activering Mieke Moerman.

“De armoede in Bornem stijgt en we merken dat kwetsbare mensen veel minder snel deelnemen aan de vrijetijdsactiviteiten in onze gemeente. Nochtans is het ook voor hen belangrijk om in hun vrije tijd iets te doen, buiten te komen en anderen te ontmoeten. Het geeft hen het gevoel dat ze er ook bij horen. Daarom zochten we vanuit het Sociaal Huis -samen met de vrijetijdsdiensten, Samana Bornem, De Steiger, Gezinsbond Hingene en de Schakel vzw- een manier om dit mogelijk te maken”, zegt Moerman.

UiTPAS

“We richtten het ‘netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede’ op, en werden beloond met een subsidie van 2.716 euro per jaar van de Vlaamse overheid. Vanuit dit netwerk gaan we de UiTPAS invoeren, waarmee mensen met een kansenstatuut aan sterk verminderde tarieven kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. We willen de UiTPAS begin 2021 invoeren.”

“Maar geld is vaak niet de enige reden waarom velen niet gaan zwemmen of naar de film gaan. Vaak durven ze niet alleen die stap zetten, ze schamen zich zelfs een beetje, het cultuurcentrum is hen onbekend, ze hebben geen vervoer of vinden geen opvang voor de kinderen. Ook daar willen we wat aan doen, door vanuit ons voedselbedelingspunt Germaine 2.0 de activiteiten aan te moedigen. Mensen kunnen er afspreken om samen ergens naartoe te gaan, en zo verlaagt ook die drempel weer. Germaine moet zo op termijn een echte ontmoetingsplek voor de mensen worden.”

Leefloon

Dat ook in Bornem de armoede de voorbije jaren fel is gestegen, merkt diensthoofd Sociale Dienst Kris Peelman aan verschillende zaken. “Eerst en vooral is het aantal Bornemnaren dat een leefloon krijgt sterk gestegen, onder andere door een aangepaste wetgeving. In januari 2016 telden we 28 dossiers, drie jaar later waren dat er al 77. Meer dan 100 gezinnen maken ondertussen gebruik van ons voedselbedelingspunt Germaine 2.0”, zegt Peelman.

“Verder zien we we ook een stijging in het aantal budgetmeters en in de hoeveelheid meldingen dat water-, elektriciteit of aardgasmeters worden afgesloten. In kleinere gemeenten is armoede veel minder zichtbaar dan in de grote steden, maar het betekent spijtig genoeg niet dat er in het ‘rijke’ Klein-Brabant geen mensen in armoede leven.”