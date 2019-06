Archeologiedag: leer meer over verdwenen dorp Nattenhaasdonk Antoon Verbeeck

14 juni 2019

De verdwenen site Nattenhaasdonk is deze zondag open voor bezoekers. Nattenhaasdonk was de oudste woonkern op het grondgebied Hingene en werd in 1825 getroffen door een stormvloed. De verdwenen site blijft tot op heden een goudmijn voor archeologen. De Pastoor Huveneersheuvel werd vorig jaar dan ook beschermd als archeologische site. Tijdens de archeologiedag krijgen bezoekers een unieke kijk in de geschiedenis van dit verdwenen dorp. Geïnteresseerde bezoekers zijn om 14 uur welkom aan de kerk van Wintam, van waaruit de wandeling zal beginnen. Deze activiteit wordt georganiseerd door het Sint-Margarethagenootschap, met medewerking van IOED IGEMO en gemeente Bornem.