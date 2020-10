Amper coronapatiënten in AZ Rivierenland: “Opvallend rustiger dan in andere ziekenhuizen” Els Dalemans

09 oktober 2020

15u34 0 Bornem Het AZ Rivierenland, met campussen in Bornem, Rumst en Willebroek, verzorgt op dit moment maar enkele Covid-19-patiënten. “Het is opvallend rustig, zeker vergeleken met de cijfers in andere ziekenhuizen. We zijn echter helemaal klaar voor een eventuele toestroom”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

Het AZ Rivierenland verzorgde tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 meer dan 250 Covid-19-patiënten. In april nam de drukte in de ziekenhuizen af, en kon de normale werking stilaan weer opgestart worden. Nu de tweede coronagolf volop woedt, blijft het in het AZ Rivierenland opvallend rustig. “We verzorgen wel enkele positieve Covid-19-patiënten op onze campussen, maar van een grote toestroom is op dit moment totaal geen sprake.”

Noodplancomité

“Natuurlijk zijn we klaar om snel te schakelen indien nodig. Sinds woensdag komt het noodplancomité weer wekelijks samen, de coronacijfers in onze zorgregio worden goed opgevolgd en de draaiboeken liggen klaar. We hebben op dit moment ook genoeg aan de opgelegde basishoeveelheid coronabedden. Indien nodig kunnen we heel snel weer uitbreiden in zowel aantal bedden en corona-afdelingen. Ook de medewerkers staan klaar voor een eventuele toestroom, maar op dit moment is dat dus allemaal nog niet nodig.”