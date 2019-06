Albanese drugsdealer krijgt straf met uitstel TVDZM

11 juni 2019

11u50 0 Bornem Een Albanese drugsdealer heeft van de rechter in Mechelen een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel gekregen. De man stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. Dat deed hij volgens het parket in de regio Klein-Brabant.

De man werd in 2018 tegengehouden de politie van Klein-Brabant en tijdens het fouilleren werd er een gebruikershoeveelheid cocaïne aangetroffen. Bij de huiszoeking werd er meer aangetroffen. Zo vonden de speurders naast een zak cocaïne ook nog een zak mannitol aan. Dat is een suiker om de drugs te versnijden. De feiten werden niet betwist. Volgens zijn raadsman was de man wel geen grote en professionele dealer. “Hij deed het omdat hij geen job had”, klonk het nog op zitting. De man benadrukte dat hij intussen een nieuw leven wil opbouwen met zijn vriendin. “Een leven ver weg van de criminaliteit en de drugs”, voegde de man tot slot toe. Naast de man stond ook zijn neef voor de rechter. Hij zou herkend zijn door de speurders en afnemers. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Een jeugdvriend en een jonge moeder kregen beiden een probatie-uitstel van drie jaar met voorwaarden. Zij moesten zich vorige maand respectievelijk verantwoorden voor het aankopen van telefoonkaarten en zijn wagen op haar naam te laten zetten.