Al na één dag kritiek op nieuwe mobiliteitsplan: “Schrappen van verkeerslichten is ronduit gevaarlijk” Els Dalemans

02 juli 2020

19u10 0 Bornem Al na één dag komt er kritiek op het nieuwe mobiliteitsplan in Bornem. Sinds 1 juli is er een knip voor gemotoriseerd verkeer aan het Warregaren en een fietszone in het centrum. De proefperiode ging woensdag van start, maar volgens CD&V Bornem moeten er snel aanpassingen komen: “Hier ontstaan gevaarlijke situaties.”

De gemeente Bornem test een reeks aanpassingen uit die de mobiliteit in het centrum moeten verbeteren. “Eén van de ingrepen is het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat. Hiermee wil men de doorstroming verbeteren, maar in de praktijk leidt deze keuze tot uiterst gevaarlijke situaties. We roepen het gemeentebestuur dan ook op om de verkeerslichten op dit kruispunt snel weer in te schakelen. De verkeersveiligheid primeert”, zegt voorzitster van CD&V Bornem Lesly Gosse.

Adviesraden en handelaars

“Verder wachten wij voorlopig af wat de praktijk ons zal leren. We stellen ons echter wel ernstige vragen bij de wijze waarop dit plan tot stand is gekomen. Het is goed dat er werd nagedacht over het vlotter en veiliger laten verlopen van de verkeersstromen, maar de Bornemse adviesraden zijn in dit dossier niet gehoord. Ook de handelaars werden niet betrokken, net als de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente.”

Participatietraject

“Er werd bovendien erg gebrekkig en laattijdig gecommuniceerd over deze proefperiode. Mensen die minder vertrouwd zijn met online media, waren te laat of zelfs niet op de hoogte. We vragen de meerderheid om meer respect te tonen voor de Bornemnaars: zorg voor meer inspraak en een betere communicatie en organiseer een participatietraject, om zo tot een breed gedragen mobiliteitsplan te komen.”