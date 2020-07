Al 17.000 wandelaars voor 100km Covid Challenge: “1 miljoen gewandelde kilometers in zicht” Els Dalemans

28 juli 2020

11u10 3 Bornem Meer dan 17.000 wandelaars zijn op dit moment onderweg voor de ‘100km Covid Challenge’. Die alternatieve tocht werd uitgewerkt door de Dodentocht-organisatie, nadat de 51ste editie van het evenement werd geannuleerd. “Inschrijven kan nog steeds, we naderen nu al één miljoen gewandelde kilometers”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

De 100km Covid Challenge ging op maandag 13 juli van start, bijna 14.000 wandelaars gingen toen de uitdaging aan om tegen 9 augustus honderd kilometer te wandelen. Anders dan bij de Dodentocht wordt er dit keer gestapt op eigen tempo en in de eigen regio. “Ook na 13 juli schreven nog heel wat mensen zich in, ondertussen zijn er meer dan 17.000 wandelaars op pad en naderen we één miljoen gewandelde kilometers”, zegt Gunther Vergauwen.

Zonder tijdsdruk

“We vinden het als organisatie enorm fijn om te zien dat zoveel wandelaars een sportieve uitlaatklep vinden in onze ‘Covid Challenge’, mensen vinden het ook enorm fijn om die 100 kilometer te kunnen uitwandelen zonder de tijdsdruk van de klassieke 24 uur. Al meer dan 2.600 wandelaars hebben hun 100 kilometer succesvol beëindigd, sommigen legden zelfs al 200 kilometer af!”

“Wie ook wil deelnemen aan de 100km Covid Challenge, kan zich nog inschrijven tot 8 augustus. Haasten is dan wel de boodschap, want op 9 augustus om middernacht sluiten we de challenge af.”

Info: www.dodentocht.be.