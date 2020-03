Aftellen naar Passie 2.0 2.0.: Kostuumteam maakt 100 nieuwe outfits voor acteurs en figuranten Els Dalemans

06 maart 2020

16u56 2 Bornem Over minder dan een maand is het zover: dan wordt op de kerkberm in Mariekerke (Bornem) voor het eerst Over minder dan een maand is het zover: dan wordt op de kerkberm in Mariekerke (Bornem) voor het eerst het vernieuwde ‘Passie 2.0 2.0’ gespeeld. Bij een nieuw verhaal, gebracht door een nieuwe ploeg, horen ook gloednieuwe kostuums. Die worden gemaakt door het team van Linda Panis: “We maken outfits voor meer dan 100 acteurs en figuranten, en zullen maar wat fier zijn om hen te zien schitteren op het podium.”

Het Passiespel krijgt dit jaar een complete make-over: een nieuw verhaal wordt gebracht door een nieuwe ploeg acteurs, met man en macht wordt aan een nieuw decor gewerkt… Ook de kledij van Passie 2.0 2.0 is gloednieuw.

“In het verleden werd de kledij steevast gerecycleerd uit de stock van de voorbije voorstellingen. Dit keer klopten we aan bij een ontwerper die speciaal voor ons een reeks knappe schetsen maakte. Met zijn schetsboek als basis, maakten drie vrouwen van ons kostuumteam de nodige patronen. Alle acteurs en figuranten werden volledig opgemeten, daarna zochten we de juiste stoffen uit, knipten alles op maat en gingen onze stiksters aan het werk”, zegt Panis.

Unieke kostuums

“Alle sprekende rollen krijgen een eigen, uniek kostuum. Alle details moeten kloppen: voor de jonge en de oude versie van Maria Magdalena maakten we bijvoorbeeld twee identieke kleedjes, in een andere maat. De apostelen zullen gekleed gaan in blauwe tinten, de figuranten in het groen. Alles samen maken we meer dan 100 nieuwe outfits, met bijpassende capes, poncho’s en sjaaltjes voor iedereen. We willen zeker zijn dat iedereen op zijn paasbest op het podium staat.”

Creativiteit

“Met een ploeg van een tiental stiksters zijn we zo al in de weer sinds november 2019. Maar we genieten ervan om hier samen aan te werken, en kunnen zo ook onze creativiteit kwijt. In het verleden stond ik zelf al enkele keren op de bühne van het passiespel, dit jaar maak ik samen met mijn man deel uit van het live-orkest. We hebben al drukke maanden achter de rug en het belooft nog hectisch te worden, maar het passiespel is die inzet waard.”

www.passie2020.eu